16日盘前分析：个股风险有待释放

上周A股虽然收出日线三连阳，但仍然没有止住下滑的走势。受到宏观经济数据以及上市公司中报业绩披露的影响，整体表现仍较为疲弱。随着经济数据的不断超预期回落，市场情绪开始进入极度悲观的状态。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

上周A股虽然收出日线三连阳，但仍然没有止住下滑的走势。受到宏观经济数据以及上市公司中报业绩披露的影响，整体表现仍较为疲弱。随着经济数据的不断超预期回落，市场情绪开始进入极度悲观的状态。

从外围市场看，周五美国股市大幅收高。股市在遭遇5月份以来最长连续下跌时期之後强劲反弹。主要股指升幅均超过1%，因中国经济增长数据缓解成长放缓忧虑，且摩根大通季度获利缓和了对该行交易失败造成巨额损失的担忧。

从经济走势看，经济下行压力迟迟得不到有效缓解，已经得到了管理层的高度重视。在投资、消费、出口拉动中国经济的“三驾马车”同时放缓的背景下，如何稳定增长不仅需要政策大力刺激，同时也需要管理层加快经济结构调整进程；而在这个过程中，必定充满了变数和阻碍，投资者应该有清晰的认识。

从个股看，近几日周期类板块经过前期大幅下挫後，风险得到较大释放，目前有望短期企稳，但如果想出现趋势性回升，还需政策与相关数据的进一步验证。而中小盘股的中报业绩风险，多数没有释放，後市仍面临下跌风险。

笔者认为，从股指的绝对值看，不排除再创新低的可能，在前期的文章中笔者曾指出，目前A股的估值水平正处於底部区域，但是进入底部区域不等於大幅上涨，关键是从政策面、宏观面和基本面来看，现阶段这几大因素没有明显好转的迹象，因此预计未来一段时间市场仍将维持震荡筑底的格局。

消息面，7月13日至15日，中共中央政治局常委、国务院总理温家宝到四川省成都市就当前经济形势进行调研，并在成都主持召开河南、湖南、广西、四川、陕西五省区经济形势座谈会。

温家宝指出，目前，我国经济增速仍在年初确定的预期目标区间内，稳增长政策措施正在见到成效，经济运行总体呈现缓中趋稳态势。但是，也要清醒地看到，当前经济还没有形成稳定回升态势，经济困难可能还会持续一段时间。我们要坚定做好经济工作的信心和决心，充分估计形势的复杂性、严峻性，沉着应对，扎实工作，确保实现今年经济社会发展目标。

另外，近日，中国证监会投资者保护局对投资者提出的涉及资本市场热点问题进行了集中回应。证监会表示，目前资本市场气氛不够热烈，主要是国际国内经济增长下行压力较大，投资者信心受到影响，不是因为资金不足。证监会建议投资者认真研究上市公司的基本面，不因个股价格一时的涨跌而恐慌，慎重作出投资决策。（完）

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