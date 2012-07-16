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冯涛股市实时分析 | 2012年 7月 16日 星期一 14:05 BJT

16日午间分析：业绩“地雷”效应显现

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到周末珠海限购令松动被连夜叫停以及中报业绩下滑的影响，今日市场中以中小盘股为首的个股呈现大面积下跌的走势，市场中恐慌杀跌情绪明显升温，受此拖累，大盘也呈现再度回落走势，午盘沪综指报收於2159.69点，下跌1.20%。

笔者认为，两市出现大面积跌停潮，显示大盘系统性风险仍未释放完毕，市场对於经济形势以及上市公司业绩的担忧，导致未来一段时间大盘仍将维持震荡寻底走势，短期而言，投资者控制仓位、避险仍是首要任务。（完）

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