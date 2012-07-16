16日盘後分析：系统性危机度过了吗？

受到悲观业绩预期的影响，今日A股市场再度大幅震荡下挫，沪综指全天呈现单边震荡下跌的走势，一根中阴线将上周後半周的三根阳线“吃掉”，并且再创本轮调整新低，年内低点2132点岌岌可危。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到悲观业绩预期的影响，今日A股市场再度大幅震荡下挫，沪综指全天呈现单边震荡下跌的走势，一根中阴线将上周後半周的三根阳线“吃掉”，并且再创本轮调整新低，年内低点2132点岌岌可危。

最近一段时间，市场多空双方始终处於胶着状态。一方面，政策面偏暖，政策红利累积增加了多方的底气，另一方面，经济增速持续下行，上市公司业绩下滑，成为市场做空的绝对理由。

此时无声胜有声，虽然在铺天盖地的“维稳”呼声中，估值底、政策底似乎让投资者普遍认为大盘持续大幅下跌空间不大。但是从股指运行走势看，相信任何一个场内参与者无不保持着高度的警觉，现阶段盘面下究竟蕴含着什麽？是风险还是机会？

首先要明确的一个问题是，系统性危机度过了吗？这个问题的答案决定了主力资金的态度。造成近一段时间系统性风险爆发的因素有两个，第一是经济增速持续下行，造成上市公司利润下滑，体现在资本市场上就是资产价格不断下降；第二是欧债危机和美国经济复苏过程曲折的双重影响下，全球经济再生变数，导致避险情绪持续升温。

对於宏观经济，目前仍然不能给出非常明确的肯定的答案，只能静观其变。尽管现阶段管理层“保增长”意图较为明显，但是当前市场仍出现了乐观和悲观两种截然相反的态度。

乐观者认为，随着政策效力的不断累积，中国经济很快就会见底；但是悲观的观点是，在全球经济不确定性的背景下，过往投资、出口、消费三驾马车驱动力明显减弱，在出现新的经济增长点之前，中国经济前景堪忧。尤其引发的一系列问题将会在资本市场中显现。

短期内市场最主要的风险来自於业绩预期较为悲观，据统计，目前两市披露的中期业绩预告中，仅有半数实现增长。同时不少上市公司近期修正了一季度时的业绩预测，而其中相当一部分是向下修正，一旦遭遇业绩地雷，股价反应也相当的激烈。从今日个股普跌的态势看，个股杀跌比较惨烈，两市跌停个股超过100只。

我们可以看到，近期市场正经历一次系统性风险的洗礼，如果後市宏观经济层面没有出现超预期的不可控制的情况，那麽是不是可以相对乐观些呢？

近期市场被诸多“维稳”政策所覆盖，对於这些政策，投资者更应该关注其中透露出的保增长决心是否会得到市场的认可和共识。在机构主导市场的时代，对风险的规避要超过对机会的追逐，因此在宏观面以及基本面没有出现明显改善的前提下，投资者或许应该，更耐心的等待。（完）

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