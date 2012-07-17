17日盘前分析：2132点岌岌可危

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场再度遭遇“黑色星期一”，沪深两市股指双双大幅下挫，其中沪综指再创本轮调整以来的新低。盘中个股分化明显，此前强势的中小股杀跌惨重。

受到此前温家宝总理称经济困难可能还会持续一段时间的言论打击市场信心，同时上市公司中报业绩敏感期亦加重市场谨慎心理，中小市值个股全面重挫。目前大盘反弹动力已缺失，短线股指或将继续下行，年内低点2132点岌岌可危。

短期内市场最主要的风险来自於业绩预期较为悲观，据统计，目前两市披露的中期业绩预告中，仅有半数实现增长。同时不少上市公司近期修正了一季度时的业绩预测，而其中相当一部分是向下修正，一旦遭遇业绩地雷，股价反应也相当的激烈。

随着上周GDP等重要经济数据的公布，国内宏观经济增速继续下滑的态势得以确认。伴随着利润增速的下滑，PPI数据也出现持续负增长态势，需求端的快速萎缩使得企业经营情况日益恶化。目前中报业绩探底尚未结束，投资者宜轻仓观望。

消息面，公募基金管理费浮动还未正式破题，社保基金管理人费率浮动已经试水。日前，证券时报记者从一家具有社保基金管理人资格的基金公司有关人士处获悉，目前已有两家社保基金管理人与社保基金开始试点采用浮动费率收取管理费。这意味着社保基金的管理费支出将与投资收益密切挂钩。

另外，关於新三板建设方案的路径之疑尘埃落定。日前，证监会投资者保护局在回答投资者提问时透露“新三板建设将采取逐步扩大试点的方式稳步推进，初期将选择少数城市条件成熟的国家级高新技术园区，不会对已有市场产生负面影响”，“目前证监会正在按照国务院的部署稳步推进这项工作”。（完）

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