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冯涛股市实时分析 | 2012年 7月 17日 星期二 11:47 BJT

17日午间分析：沪指早盘缩量反弹

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过周一的大幅下挫後，今日A股市场早盘呈现超跌後技术反弹走势。早盘沪深两市股指惯性低开，随後在个股普遍反弹的带动下，股指开始震荡回升，不过两市成交量并没有明显放大，显示当前市场谨慎情绪依然浓厚，午盘沪综指报收於2159.73点，上涨0.55%。

笔者认为，受制於经济低迷以及上市公司业绩下滑，个股风险并未完全释放完毕，今日的反弹仅仅是短线急跌後的技术性修复，大盘止跌企稳信号还未出现，因此投资者短线不宜盲目参与抢反弹。（完）

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