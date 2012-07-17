17日盘後分析：2132并非牢不可破

经历了昨日的大幅下挫後，今日A股市场全天呈现缩量小幅反弹走势。早盘沪综指一度下探至2141点开始震荡回升，盘中个股多数呈现反弹走势，不过，由於量能继续保持萎缩态势，大盘反弹力度较弱，尾盘沪综指报收於2161.19点，上涨0.62%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经历了昨日的大幅下挫後，今日A股市场全天呈现缩量小幅反弹走势。早盘沪综指一度下探至2141点开始震荡回升，盘中个股多数呈现反弹走势，不过，由於量能继续保持萎缩态势，大盘反弹力度较弱，尾盘沪综指报收於2161.19点，上涨0.62%。

从技术层面分析，尽管今日大盘出现反弹，但是仅是对昨日急跌後的一种技术性修复，况且在今日股指反弹过程中，量能配合不甚理想，短线大盘仍存在继续下跌的可能。同时均线系统 呈现空头排列，显示指数的中长期趋势并不乐观。

笔者认为，受到经济形势不乐观以及上市公司业绩下滑趋势确立等不利因素的影响，短线市场谨慎情绪浓厚，题材股纷纷加入调整行列，对市场人气冲击较大，虽然每次大盘创调整新低均会出现超跌反弹，但是目前市场明显缺乏反弹动力。

对於A股後市走势，年内低点2132点面临严峻考验，虽然有政策底以及估值底支撑，但是该点位并非牢不可破。投资者需耐心等待大盘出现明确的止跌企稳信号。

短期内市场最主要的风险来自於业绩预期较为悲观，据统计，目前两市披露的中期业绩预告中，仅有半数实现增长。同时不少上市公司近期修正了一季度时的业绩预测，而其中相当一部分是向下修正。伴随着利润增速的下滑，PPI数据也出现持续负增长态势，需求端的快速萎缩使得企业经营情况日益恶化。目前中报业绩探底尚未结束，投资者宜轻仓观望。（完）

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