18日盘前分析：短线或将继续探底

受银行券商等权重股上涨带动，昨日A股市场小幅缩量收升，但市场人气羸弱，成交明显萎缩，表明多方主力并不恋战，令反弹力度偏弱。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受银行券商等权重股上涨带动，昨日A股市场小幅缩量收升，但市场人气羸弱，成交明显萎缩，表明多方主力并不恋战，令反弹力度偏弱。

从盘面看，市场信心疲弱，人气低迷，房地产受制於政策不放松、银行身处利率市场化考验，煤炭有色基本面尚未改善，几大权重板块依然承压，市场信心还有待恢复。

笔者认为，弱势下的无量反弹往往只能带来新一轮的下跌，短暂的反弹行情不能作为企稳信号，大盘目前并未摆脱弱势下行趋势，短线仍将继续下试年内低点2,132点。

大盘仍处於2450点以来的下降趋势中，虽然累计跌幅已经超过10%，且多数投资者认为大盘持续大幅下跌空间有限，但在宏观经济下滑、公司中报业绩下滑明显的重压下，大盘出现调整的可能性还是存在的，短期或还有继续下行的动力。投资者需耐心等待大盘出现明确的止跌企稳信号。

消息面，首批20家基金公司旗下375只基金（A、B、C级分开统计，分级基金合并计算）18日披露二季报。天相投顾统计数据显示，可比的168只主动投资股票方向基金二季度末平均仓位为79.26%，较一季度上升1.17个百分点。

数据显示，这些基金二季度共盈利216.52亿元，较一季度增加29.38亿元。其中，股票型基金二季度实现利润为136.24亿元，混合型基金盈利64.71亿元，债券基金、货币基金和保本基金分别盈利21.9亿元、16.45亿元和4.53亿元。QDII基金成为二季度唯一亏损的基金类型，共亏损27.32亿元。

另外，尽管16日（本周一）央行再度进行了正回购的询量，但在周二（17日）的公开市场操作中，依然是逆回购独担大任，正回购又一次出现询而不发的状况。分析人士表示，尽管央行连续两次正回购的询量未能最终在公开市场上兑现，但其所传递出的灵活调整流动性的意图依然得到显现。在当前市场资金利率已较为平稳的背景下，正回购短期内仍有较大可能复出。另一方面，考虑到降准对资金面实际效果的时点因素，本周或成7月内降准兑现的关键事件窗口。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。