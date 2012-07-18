18日午间分析：沪指早盘弱势震荡

今日A股市场早盘继续呈现弱势震荡整理态势。量能不济成为阻碍指数反弹的重要因素之一，大盘中期趋势依然处於下降通道之中，後市仍有不确定风险。午盘沪综指报收於2161.77点，微涨0.03%。

笔者认为，昨日出现的缩量反弹并不能作为大盘止跌企稳的信号，目前市场人气低迷，个股受到多方面因素影响较大，风险仍有待释放，在宏观经济下行以及上市公司业绩下滑的双重压制下，短期内大盘仍将以震荡寻底为主。（完）