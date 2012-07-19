19日盘前分析：短线多看少动为宜

沪综指周三尾盘拉升并小幅收高。受钢铁、纺织及机械化工板块反弹带动。但地产股遭获利了结而整体大幅下挫。仍加剧大盘後市探底风险。当前市场整体气氛仍偏谨慎，稍有风吹草动就会引发恐慌性抛盘。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

沪综指周三尾盘拉升并小幅收高。受钢铁、纺织及机械化工板块反弹带动。但地产股遭获利了结而整体大幅下挫。仍加剧大盘後市探底风险。当前市场整体气氛仍偏谨慎，稍有风吹草动就会引发恐慌性抛盘。

从外围市场看，美国股市周三收涨，标普500指数触及5月初来的最高水平，因诸如英特尔和霍尼韦尔等经济晴雨表企业公布的获利打消了对企业盈利骤降的忧虑。欧股也出现较大幅度上涨。

笔者认为，大盘继续向下的概率较大，但是大幅调整的空间已经比较小。2132点的破与不破已不具备实际意义。目前来看，大盘趋势转向的条件依然不成熟。

一方面，上半年经济增速回落已是不争的事实，要实现全年GDP增速目标，下半年政策运用还需要明确，特别是三季度。年中的中央经济工作会议即将召开，政策方面如何定调将至关重要。

另一方面，中金公司报告显示，截至7月16日，中小板、创业板已经有1002家公司按照深交所的要求披露了2012年中期业绩预告，占全部中小板、创业板公司总数的98%。按中值增速测算，中小板和创业板上半年盈利同比下降7%和2%，中小板盈利增速较一季度回升，创业板则继续下滑，全年盈利预测仍有较大下调空间。

此外，短期资金面略显紧张，下周有8只新股发行，其中包括1只大盘股，预计规模有40亿元，对资金面构成压力。同时8月二级市场解禁规模将达到今年高点1500亿元。

操作上，由於整个宏观经济的现状并不支持大盘短期的大幅上涨，因此操作上还是建议短线多看少动为宜。严控仓位，回避绩差股的补跌风险。（完）

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