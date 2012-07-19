19日午间分析：超跌反弹後劲难十足

继昨日股指创调整新低後尾盘拉升後，今日A股市场早盘延续了短线超跌反弹的走势。沪综指重新回升并逼近2200点关口，同时两市成交小幅放大，资金抄底迹象有所显现，不过，从盘中个股表现看，分化仍较为明显，超跌股表现抢眼，但是其持续性有待观察，午盘沪综指报收於2193.86点，上涨1.14%。

笔者认为，经过前期股指的连续下探後，沪综指在年内低点附近获得一定的支撑，同时随着超跌反弹动力的不断累积，反弹一蹴而就，不过，当前点位出现的反弹更具超跌後技术性修复意义，在基本面以及宏观面没有明显好转之前，震荡筑底仍将是未来的主基调，投资者不宜仓位过重。（完）