19日午间分析：超跌反弹後劲难十足

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
继昨日股指创调整新低後尾盘拉升後，今日A股市场早盘延续了短线超跌反弹的走势。沪综指重新回升并逼近2200点关口，同时两市成交小幅放大，资金抄底迹象有所显现，不过，从盘中个股表现看，分化仍较为明显，超跌股表现抢眼，但是其持续性有待观察，午盘沪综指报收於2193.86点，上涨1.14%。
笔者认为，经过前期股指的连续下探後，沪综指在年内低点附近获得一定的支撑，同时随着超跌反弹动力的不断累积，反弹一蹴而就，不过，当前点位出现的反弹更具超跌後技术性修复意义，在基本面以及宏观面没有明显好转之前，震荡筑底仍将是未来的主基调，投资者不宜仓位过重。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。