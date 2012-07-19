19日盘後分析：探底之旅仍将延续

今日A股市场全天继续呈现震荡反弹走势。在保险股的带领下，沪综指重新逼近2200点关口，同时，两市成交量小幅放大，显示出部分资金不甘寂寞选择抄底，尾盘沪综指最终报收於2184.84点，上涨0.73%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场全天继续呈现震荡反弹走势。在保险股的带领下，沪综指重新逼近2200点关口，同时，两市成交量小幅放大，显示出部分资金不甘寂寞选择抄底，尾盘沪综指最终报收於2184.84点，上涨0.73%。

从技术层面上分析，近两日大盘反弹仅能定义为超跌後的技术性修复，反弹行情的空间和力度还有待进一步观察，虽然2132点对指数形成一定的支撑，但是该点位的得失对於A股而言并无实际意义，目前指数下跌趋势并未改变。

从今日盘面观察，以保险股为首的金融板块成为今日指数反弹的主力军，同时汽车股也表现较强，不过目前市场个股分化迹象较为明显，地产、消费类个股的走弱在一定程度上冲淡了市场做多热情。

笔者认为，近期股市持续探底，主要受制於经济还没有见底、上市公司业绩下滑以及市场扩容压力不减反增这三方面因素影响，虽然货币政策进一步宽松的预期给予多方一定的底气，但是在上述利空因素没有好转之前，指数难以摆脱颓势。

一方面，上半年经济增速回落已是不争的事实，要实现全年GDP增速目标，下半年政策运用还需要明确，特别是三季度。年中的中央经济工作会议即将召开，政策方面如何定调将至关重要。

另一方面，以当前经济的实际情况看，经济见底企稳时间恐怕还不能确定，在上市公司利润下滑的同时势必影响其资产价格，一旦盘中个股出现业绩地雷，则短期对市场冲击较大。

此外，下周有8只新股发行，其中包括1只大盘股，预计规模有40亿元，对资金面构成压力。同时8月二级市场解禁规模将达到今年高点1500亿元。这也就意味着供求矛盾将继续存在。

操作上，现阶段建议投资者继续保持观望，鉴於当前风险与收益并不成正比，盲目抢反弹并不可取，静待影响市场的各种因素发生变化後再有所行动。（完）

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