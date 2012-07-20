20日盘前分析：A股处於确认底部过程中

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场继续超跌反弹，连续第三个交易日上涨，金融板块借前日尾盘发力态势继续上冲，同时上海本地股板块受政策利好刺激，二者合力引领大盘续回暖。

从外围市场看，美国股市周四收高,连升第三天，标普500指数升至两个半月高位，因科技企业获利及冀望将有更多货币刺激措施出台，盖过了经济数据疲弱的影响。外围走好尤其是科技股领涨能否影响A股大盘和相关板块，尚待观察。

从盘面上看，热点仍比较零散，上海板块活跃，超跌品种反弹，但热点持续性还有待观察；同时目前市场个股分化迹象较为明显，地产、消费类个股的走弱在一定程度上冲淡了市场做多热情。

笔者认为，周四的上涨以及最近几天的反弹，是对前期大幅下跌的一种修正。三连阳的走势还不能够说明市场已经开始走出底部，只能说还在确认底部的过程中。由於整个宏观经济的现状暂时并不支持大盘大幅上涨，所以如果近期管理层没有相关利好政策继续刺激市场的话，指数的上涨空间有限。

消息面，证监会主席郭树清在近日举行的证券公司创新发展研讨会上指出，中国金融体系创新能力不足，监管能力也不足。强调审批的环节太多，市场准入门槛很高，一旦进入市场後，对行为、过程的监管缺失。进入成本很高，违法违规的成本很低，这样的市场无法做到高效。创新不足是中国金融体系面临的最大问题。他同时表示，金融创新迎来了最好的历史时期，创新必须紧紧围绕实体经济的需要，创新特别需要理解和包容。

另外，基金二季报今日披露完毕。天相投顾统计显示，纳入统计的67家基金公司旗下1003只基金(A、B、C级和分级基金合并统计)二季度共实现盈利 618.88亿元，较一季度增长63%。截至二季度末，可比的491只主动投资股票方向基金平均股票仓位为79.71%，环比增加0.9个百分点。开放式基金份额规模增加。多位基金高管对後市持谨慎乐观态度，认为结构性行情仍是主基调。（完）

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