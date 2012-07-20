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冯涛股市实时分析 | 2012年 7月 20日 星期五 11:35 BJT

20日午间分析：短线抛压加重

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到上方压力以及市场观望情绪仍浓厚的影响，今日早盘A股市场反弹受阻。沪深两市股指小幅低开後，在昨日收盘点位下方呈现弱势震荡态势，盘中个股继续分化，跌多涨少，反映了中报业绩风险尚未完全释放，午盘沪综指报收於2175.75点，下跌0.42%。

笔者认为，大盘经过三连阳後，短线抛压明显加重，在量能不能持续放大以及盘中热点散乱的背景下，指数反弹面临较大的阻力，尤其是现阶段经济下行、企业利润下降，市场信心短时间内难以快速恢复，因此大盘未来一段时间震荡寻底仍将是主基调。（完）

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