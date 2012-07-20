20日午间分析：短线抛压加重

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到上方压力以及市场观望情绪仍浓厚的影响，今日早盘A股市场反弹受阻。沪深两市股指小幅低开後，在昨日收盘点位下方呈现弱势震荡态势，盘中个股继续分化，跌多涨少，反映了中报业绩风险尚未完全释放，午盘沪综指报收於2175.75点，下跌0.42%。
笔者认为，大盘经过三连阳後，短线抛压明显加重，在量能不能持续放大以及盘中热点散乱的背景下，指数反弹面临较大的阻力，尤其是现阶段经济下行、企业利润下降，市场信心短时间内难以快速恢复，因此大盘未来一段时间震荡寻底仍将是主基调。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。