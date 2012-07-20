一周综述：压力犹存 支撑何在？

本周A股市场延续了近几周震荡下探的走势，尽管周中沪综指走出三连阳，但是指数并未停止下行的脚步，尤其是本周一的放量大幅下跌，连续两周出现“黑色星期一”，更是加重了市场的恐慌情绪。周末市场降准预期骤然升温，一旦未能日期兑现，股指重心恐将继续下行。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

本周A股市场延续了近几周震荡下探的走势，尽管周中沪综指走出三连阳，但是指数并未停止下行的脚步，尤其是本周一的放量大幅下跌，连续两周出现“黑色星期一”，更是加重了市场的恐慌情绪。周末市场降准预期骤然升温，一旦未能日期兑现，股指重心恐将继续下行。

内忧外困中，A股市场成了今年全球表现最差的市场，本周三沪综指再创本轮调整新低，直逼年内低点2132点，虽然接连出现超跌反弹行情，但是成交水平的低迷意味着股指仍将有继续下行的空间，在一片悲观的氛围下，投资者先来看看影响股指走向的因素都有哪些？

首先，宏观经济。随着市场的逐渐成熟，A股市场和宏观经济的关联度越来越大，而且总会有提前的预期。本轮调整可以分为几个阶段，最初是由於外部环境变坏，全球避险情绪升温，使得A股难以独善其身；随後由於经济见底时间持续後移，导致上市公司业绩大幅下滑，从而影响其合理的估值水平，尽管管理层出台了一系列降准、降息利好措施，但是市场并未因此强劲上涨，则充分体现了投资者对我国宏观经济前景的悲观预期。

近一段时间欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏缓慢，6月份各项宏观经济数据出台显示我国经济仍面临较大下行压力。在全球经济不确定性下，我国经济增长必然会受到严重影响，中国经济目前步入下行轨道趋势确立，这势必会给A股市场走势带来较大的负面冲击。

其次，上市公司业绩前景堪忧。据统计，目前两市披露的中期业绩预告中，仅有半数实现增长。同时不少上市公司近期修正了一季度时的业绩预测，而其中相当一部分是向下修正，一旦遭遇业绩地雷，股价反应也相当的激烈。

再次，宏观政策。进入到7月份，宏观层面的政策始终保持不温不火的态势，上半年经济增速回落已是不争的事实，要实现全年GDP增速目标，下半年政策运用还需要明确，特别是三季度。年中的中央经济工作会议即将召开，政策方面如何定调将至关重要。

最後，资金。资金供求始终是影响股指涨跌的最为核心的因素，如2006年开始的大牛市就是在内外部资金的共同追逐下诞生的。而现阶段，资金供给情况不太乐观。下周有8只新股发行，其中包括1只大盘股，预计规模有40亿元，对资金面构成压力。同时8月二级市场解禁规模将达到今年高点1500亿元。这也就意味着供求矛盾将继续存在。

综合以上诸多因素，我们对比历史阶段A股市场的走势，很难发现哪个因素会对市场起到决定性的影响，一定是多个因素发生共振後才会改变市场的运行趋势，延续这个思路，我们来研判目前市场的趋势，也应该去关注上述因素有那几个开始出现转好的迹象。

但是很显然，目前除了宏观政策有一些积极的预期外，其他各个因素仍然不乐观，而仅靠宏观政策的预调微调，无法扭转市场弱势格局，因此现阶段，投资者还是要以弱势思维来应对当前市场。

操作上，现阶段建议投资者继续保持观望，鉴於当前风险与收益并不成正比，盲目参与反弹并不可取，静待影响市场的各种因素发生明显变化後再有所行动。（完）

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