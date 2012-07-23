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冯涛股市实时分析 | 2012年 7月 23日 星期一 11:52 BJT

23日午间分析：沪指早盘考验2132

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到上周五欧美股市大跌的影响，今日A股市场早盘双双低开低走，其中沪综指再度考验2132点支撑位，盘中以银行、钢铁为首的权重股成为做空的主力军，午盘沪综指报收於2143.65点，下跌1.15%。

笔者认为，短期内受到经济下行以及上市公司业绩下滑等因素的影响，使得大盘持续保持弱势态势，尽管政策放松预期仍在，但是对於後市的看淡使得市场谨慎情绪浓厚，再加上欧美股市波动加剧，势必对A股产生一定的负面冲击，尤其在当前的弱势中，这种效应有可能被放大。（完）

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