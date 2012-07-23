23日午间分析：沪指早盘考验2132

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到上周五欧美股市大跌的影响，今日A股市场早盘双双低开低走，其中沪综指再度考验2132点支撑位，盘中以银行、钢铁为首的权重股成为做空的主力军，午盘沪综指报收於2143.65点，下跌1.15%。
笔者认为，短期内受到经济下行以及上市公司业绩下滑等因素的影响，使得大盘持续保持弱势态势，尽管政策放松预期仍在，但是对於後市的看淡使得市场谨慎情绪浓厚，再加上欧美股市波动加剧，势必对A股产生一定的负面冲击，尤其在当前的弱势中，这种效应有可能被放大。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。