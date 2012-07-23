23日盘後分析：2132不是终点 也不是起点

受到上周五欧美股市大跌的拖累，今日A股市场继续震荡下挫，沪综指再创本轮调整新低。虽然本周一大盘并未象前两个周一一样出现大幅下跌走势，但是1.26%的跌幅也再一次验证了当前市场疲弱的态势。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到上周五欧美股市大跌的拖累，今日A股市场继续震荡下挫，沪综指再创本轮调整新低。虽然本周一大盘并未象前两个周一一样出现大幅下跌走势，但是1.26%的跌幅也再一次验证了当前市场疲弱的态势。

从今日盘面观察，指数延续了近期低迷的走势，但是不少个股却逆势走强，在本轮市场调整过程中，很多个股早已先于大盘创出历史新低，随着这类个股的止跌回升，在一定程度上活跃了市场人气，虽然目前还不是参与的好时机，但是对於大盘而言，个股机会的增加无疑起到积极作用。

近一段时间，A股市场始终保持弱势探底走势，年内低点2132点屡次经受考验，该支撑位看似坚挺的同时，不少投资者将注意力过於集中在2132点的得失上。其实，对於大盘中长期 而言，该点位并不具备实际意义，更多的是投资者从心理上赋予了2132点某种意义。

在前期的文章中，笔者曾经提及，2132点并不是本轮调整的终点，也不是未来反弹行情的起点，从指数运行走势看，该点位的失守仅仅是时间问题，同时股指底部的形成还需要一个复杂、曲折的过程。投资者不应该过多猜测市场底部，因为每次大盘底部的形成都不是靠预测得来的，而是经过多方面因素共振後自己走出来的。

目前宏观经济下行决定了短期内A股市场疲弱的走势，上市公司业绩下滑使得不少个股遭遇业绩地雷，在经济数据以及政策相对真空的现阶段，外围市场波动对A股市场所产生的影响很有可能会被放大，尽管政策放松预期仍在，但是受到未来投资预期转坏的影响，多数资金选择离场观望，在宏观面以及政策面没有进一步明朗前，大盘仍将维持震荡探底的走势。（完）

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