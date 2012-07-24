24日午间分析：沪指再创年内新低

受到欧美股市暴跌的影响，今日A股市场继续弱势震荡探底，其中沪综指终於“如期”的跌破年内低点，随後在地产、金融板块个股的拉动下有所回升，午盘沪综指报收於2136.44点，下跌0.23%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到欧美股市暴跌的影响，今日A股市场继续弱势震荡探底，其中沪综指终於“如期”的跌破年内低点，随後在地产、金融板块个股的拉动下有所回升，午盘沪综指报收於2136.44点，下跌0.23%。

汇丰银行24日发布的最新数据显示，7月份汇丰制造业采购经理人指数（PMI）初值为49.5，创下5个月以来最高，制造业产出指数初值为51.2，较6月份49.3的水平上升，创9 个月最高。

7 月汇丰中国制造业PMI初值温和回升到5个月以来的最高值，表明前期的宽松措施开始产生效果。然而该数值仍然低於50 的荣枯分界线，表明总需求仍然乏力而就业压力增大。

笔者认为，2132点的得失在技术上并没有实际意义，因此，从股指短线走势看，仍不排除继续探底的可能，同时随着经济持续下行导致上市公司业绩下滑，投资者需提防“低市盈率陷阱”。 （完）

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