24日午间分析：沪指再创年内新低

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到欧美股市暴跌的影响，今日A股市场继续弱势震荡探底，其中沪综指终於“如期”的跌破年内低点，随後在地产、金融板块个股的拉动下有所回升，午盘沪综指报收於2136.44点，下跌0.23%。
汇丰银行24日发布的最新数据显示，7月份汇丰制造业采购经理人指数（PMI）初值为49.5，创下5个月以来最高，制造业产出指数初值为51.2，较6月份49.3的水平上升，创9 个月最高。
7 月汇丰中国制造业PMI初值温和回升到5个月以来的最高值，表明前期的宽松措施开始产生效果。然而该数值仍然低於50 的荣枯分界线，表明总需求仍然乏力而就业压力增大。
笔者认为，2132点的得失在技术上并没有实际意义，因此，从股指短线走势看，仍不排除继续探底的可能，同时随着经济持续下行导致上市公司业绩下滑，投资者需提防“低市盈率陷阱”。 （完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。