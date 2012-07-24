24日盘後分析：盈利效应的缺失

欧债危机再起波澜，受到西班牙可能沦为欧元区第4个接受全面外援国家的影响，欧美股市连续重挫，在外围市场一片跌声中，A股市场也不能幸免。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

欧债危机再起波澜，受到西班牙可能沦为欧元区第4个接受全面外援国家的影响，欧美股市连续重挫，在外围市场一片跌声中，A股市场也不能幸免。

沪综指今日盘中创下年内调整新低，前期被部分投资者寄予厚望的2132点终於告破，随後在中国7月汇丰制造业PMI初值创五个月高位的提振下，大盘一度探底回升，但是无奈大盘积弱难返，反弹力度较弱，市场始终表现疲弱。

近一段时间以来，大盘重心持续下移，尽管政策放松预期仍在，股指期间也出现技术性反弹，但是期望中的支撑位都是无声告破，始终无法走出低迷格局，关键原因在於盈利效应的缺失。

首先，投资者的盈利。统观本轮调整，自指数拐头向下以来，几乎没有一次像样的反弹，降准、降息等利好消息的公布，现在看来似乎是投资者减仓的好机会。面对我国仍然保持着全球最高的经济增长率，但是资本市场却成为表现最差的窘境，投资者迷茫程度可想而知。更尴尬的是，就算大家都知道下跌不可避免，可是却没有一个能够对冲风险的工具，可以说A股市场的普通参与者置身於一个充满风险的地方且不能回避。

其次，企业的盈利。外有欧债危机，内有经济持续低迷，导致政府收入减少以及上市公司利润下滑，反映到资本市场上就是资产价格不断下降。可以说，全年上市公司业绩增速不容乐观，企业缺失了盈利效应，资本市场也就缺乏了上涨的根本原动力。

一方面，汇丰银行24日发布的最新数据显示，7月份汇丰制造业采购经理人指数（PMI）初值为49.5，创下5个月以来最高，制造业产出指数初值为51.2，较6月份49.3的水平上升，创9 个月最高。

数据显示，7 月汇丰中国制造业PMI初值温和回升到5个月以来的最高值，表明前期的宽松措施开始产生效果。然而该数值仍然低於50 的荣枯分界线，表明总需求仍然乏力而就业压力增大。

另一方面，鉴於中国经济已经进入长期相对低增速区域。尽管当前市场整体估值很低，但并不安全，由於宏观经济减速影响到上市公司的盈利状况，不少个股出现业绩下滑而被动提升市盈率的情况，投资者需要警惕“低市盈率陷阱”。

具体到上市公司股价之上，就是低增速搭配低估值，更悲观的情况是，若业绩出现负增长的情况，市盈率将被动提升，市场只能通过股价下跌来维持合理估值，也就出现了所谓的“低市盈率陷阱”，这也是“估值底”并不牢靠的重要原因。

最後，市场的盈利。纵然制度欠缺和经济压力使得投资者和上市公司都缺乏盈利效应，但市场本身还存在交易性机会，不过目前看，似乎这一方面也没有预期中的好。单一板块的活跃始终不能带来扩散的盈利效应。观望成了现在市场的主基调。

由此可见，目前市场的任何一个方面，从构成主体上市公司到参与主体各类投资者再到市场本身，都没有盈利效应出现，市场的弱势格局也就只能维持。而在国际国内经济前景没有进一步明朗之前，短期内大盘仍将继续震荡寻底。（完）

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