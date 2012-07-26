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冯涛股市实时分析 | 2012年 7月 26日 星期四 11:48 BJT

26日午间分析：沪指早盘再创新低

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到地产股整体下跌的影响，今日A股市场早盘继续呈现弱势震荡整理态势。其中沪综指再创本轮调整新低，目前多空双方均表现的较为谨慎，技术反弹动能的累积与做空动能有待释放形成当前的博弈格局，市场持续低迷显示投资者情绪愈加悲观，午盘沪综指报收於2140.50点，微涨0.20%。

笔者认为，在内外部环境均不利的背景下，大盘继续探底或难以避免，尽管连续下挫後存在超跌反弹的可能，但是力度有待观察，目前两市持续地量，地量後见地价还需要多方面因素共振才行。（完）

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