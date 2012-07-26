26日盘後分析：当前操作应慎之又慎

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场继续震荡探底，尽管盘中多方试图反攻，无奈“势单力薄”，资金进场意愿不强，最终无功而返。

A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。

从近几日股指走势看，自股指跌破年内低点2132点後，随後虽然有所反弹，但更多的抛压也随之而来，在权重股疲弱表现和地产股的打压下，指数不断创出本轮调整新低，同时地量的出现，显示出目前场内投资情绪较不稳定。

目前投资者最为关心的问题就是地量之後能否出现地价。在回答这个问题之前，我们不妨先看看当前市场所处的环境。

首先，很长一段时间以来，A股市场处於内忧外患的环境中，外有国际金融风暴的侵袭，内有宏观经济下行以及上市公司业绩下滑的影响，依靠自身力量修复市场格局、重建信心在短期内恐怕是不太现实的，因此在一个特定的趋势下，政策成为左右市场走势的关键因素，特别是在政策放松预期下，市场对於政策的依赖性也越来越强。

其次，近两日成交金额的骤减应该引起投资者的高度警惕，由於市场期待的政策进一步放松迟迟未能兑现，目前场外资金观望气氛浓厚。一方面，资金的观望使得技术反弹无力，另一方面，做空动能如果不能得到充分的释放，恐惧情绪始终影响着投资者的心理。

最後，从技术层面看，目前沪综指的重心不断下移，5、10、20及30日均线都向下发散，而且沪综指又受制於5日线的压力，短期内仍有向下的趋势。

综上所述，目前A股市场看不到任何向好的因素，系统性下跌的风险仍有待最终的释放，股指不排除创新低的可能。投资者在操作上应该慎之又慎。（完）

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