27日午间分析：沪指早盘反弹受阻

笔者认为，尽管外围市场止跌对A股起到一定积极作用，但是目前国内宏观经济以及基本面成为主导大盘走势的关键因素，尤其是投资者对於经济触底的不确定性仍充满疑虑，政策放松预期的兑现程度能否抵消经济下行所带来的风险还有待观察，预计短期内大盘仍将维持弱势震荡探底走势。（完）