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冯涛股市实时分析 | 2012年 7月 27日 星期五 11:46 BJT

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。

笔者认为，尽管外围市场止跌对A股起到一定积极作用，但是目前国内宏观经济以及基本面成为主导大盘走势的关键因素，尤其是投资者对於经济触底的不确定性仍充满疑虑，政策放松预期的兑现程度能否抵消经济下行所带来的风险还有待观察，预计短期内大盘仍将维持弱势震荡探底走势。（完）

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