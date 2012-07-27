27日午间分析：沪指早盘反弹受阻

27日盘前分析：弱势探底格局延续
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
笔者认为，尽管外围市场止跌对A股起到一定积极作用，但是目前国内宏观经济以及基本面成为主导大盘走势的关键因素，尤其是投资者对於经济触底的不确定性仍充满疑虑，政策放松预期的兑现程度能否抵消经济下行所带来的风险还有待观察，预计短期内大盘仍将维持弱势震荡探底走势。（完）
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昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。
受到地产股整体下跌的影响，今日A股市场早盘继续呈现弱势震荡整理态势。其中沪综指再创本轮调整新低，目前多空双方均表现的较为谨慎，技术反弹动能的累积与做空动能有待释放形成当前的博弈格局，市场持续低迷显示投资者情绪愈加悲观，午盘沪综指报收於2140.50点，微涨0.20%。