一周综述：投资者不立于危墙之下

在欧美股市止跌反弹的背景下，本周A股市场继续震荡下探，年内低点2132点终於於本周失守。“跟跌不跟涨”的特性再次暴露无遗。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

在欧美股市止跌反弹的背景下，本周A股市场继续震荡下探，年内低点2132点终於於本周失守。“跟跌不跟涨”的特性再次暴露无遗。

对於大盘中长期 而言，2132点并不具备实际意义，更多的是投资者从心理上赋予了2132点某种意义。在前期的文章中，笔者曾经提及，2132点并不是本轮调整的终点，也不是未来反弹行情的起点，股指底部的形成还需要一个复杂、曲折的过程。

笔者认为，投资者不应该过多猜测市场底部，因为每次大盘底部的形成都不是靠预测得来的，而是经过多方面因素共振後自己走出来的。

本周市场最大的一个特征就是，成交量持续处於地量水平，按照以往经验，地量之後见地价，相信这是投资者当前最为关心的问题。在回答这个问题之前，我们不妨先看看当前市场所处的环境。

首先，很长一段时间以来，A股市场处於内忧外患的环境中，外有国际金融风暴的侵袭，内有宏观经济下行以及上市公司业绩下滑的影响，依靠自身力量修复市场格局、重建信心在短期内恐怕是不太现实的，因此在一个特定的趋势下，政策成为左右市场走势的关键因素，特别是在政策放松预期下，市场对於政策的依赖性也越来越强。

其次，近两日成交金额的骤减应该引起投资者的高度警惕，由於市场期待的政策进一步放松迟迟未能兑现，目前场外资金观望气氛浓厚。一方面，资金的观望使得技术反弹无力，另一方面，做空动能如果不能得到充分的释放，恐惧情绪始终影响着投资者的心理。

最後，从技术层面看，目前沪综指的重心不断下移，5、10、20及30日均线都向下发散，而且沪综指又受制於5日线的压力，短期内仍有向下的趋势。

A股市场目前处在诸多的不确定中，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势，股指不排除创新低的可能。

笔者认为，虽有政策放松预期存在，但是大盘迟迟不能走出低迷格局，关键原因在於盈利效应的缺失。

首先，投资者的盈利。统观本轮调整，自指数拐头向下以来，几乎没有一次像样的反弹，降准、降息等利好消息的公布，现在看来似乎是投资者减仓的好机会。面对我国仍然保持着全球最高的经济增长率，但是资本市场却成为表现最差的窘境，投资者迷茫程度可想而知。更尴尬的是，就算大家都知道下跌不可避免，可是却没有一个能够对冲风险的工具，可以说A股市场的普通参与者置身於一个充满风险的地方且不能回避。

其次，企业的盈利。外有欧债危机，内有经济持续低迷，导致政府收入减少以及上市公司利润下滑，反映到资本市场上就是资产价格不断下降。可以说，全年上市公司业绩增速不容乐观，企业缺失了盈利效应，资本市场也就缺乏了上涨的根本原动力。

具体到上市公司股价之上，就是低增速搭配低估值，更悲观的情况是，若业绩出现负增长的情况，市盈率将被动提升，市场只能通过股价下跌来维持合理估值，也就出现了所谓的“低市盈率陷阱”，这也是“估值底”并不牢靠的重要原因。

最後，市场的盈利。纵然制度欠缺和经济压力使得投资者和上市公司都缺乏盈利效应，但市场本身还存在交易性机会，不过目前看，似乎这一方面也没有预期中的好。单一板块的活跃始终不能带来扩散的盈利效应。观望成了现在市场的主基调。

由此可见，目前市场的任何一个方面，从构成主体上市公司到参与主体各类投资者再到市场本身，都没有盈利效应出现，市场的弱势格局也就只能维持。而在国际国内经济前景没有进一步明朗之前，短期内大盘仍将继续震荡寻底。（完）

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