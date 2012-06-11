11日盘前分析：数据公布 短线反弹可期

上周央行意外降息并没有使A股扭转颓势。宏观经济下行、国际板的推出预期、欧债危机蔓延等一系列不利因素，导致上周沪综指轻松击穿2300点关口，呈现五连阴之势。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

上周央行意外降息并没有使A股扭转颓势。宏观经济下行、国际板的推出预期、欧债危机蔓延等一系列不利因素，导致上周沪综指轻松击穿2300点关口，呈现五连阴之势。

周末国家统计局公布5月份经济数据，5月CPI总水平同比上涨3.0%，环比下降0.3%。与此同时，PPI价格同比下降1.4%，环比下降0.4%。从最新公布的5月份PPI数据来看，经济下行的局面并没有改善，5月份PPI同比降幅的扩大显示工业生产盈利能力的明显下滑。

笔者认为，随着数据的公布，短期利空或暂时出尽，市场短线反弹可期。不过，在实体经济不景气的背景下，场外资金的流入速率受到抑制，在经济运行未发出明显回升信号前，大盘形成向上趋势动力的条件还不充分，从而决定了大盘短期难以摆脱震荡格局，

消息面，海关总署10日公布的数据显示，5月，我国进出口总值为3435.8亿美元，增长14.1%，当月进出口规模刷新去年11月创下的3341.1亿美元的历史纪录。其中，进、出口规模双双创月度历史新高。

1-5月，我国进出口总值15108.9亿美元，同比增长7.7%。其中，出口7744亿美元，增长8.7%；进口7364.9亿美元，增长6.7%；累计贸易顺差为379.1亿美元。

分析人士表示，受订单集中交付及出口结构逐渐稳定影响，5月出口出现较大反弹。受国内基建投资加快及对下半年经济好转预期增强影响，进口亦出现大幅反弹。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。