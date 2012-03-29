29日盘前分析：弱势格局将延续

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日沪深两市创出去年12月份以来最大单日跌幅，沪综指60日均线和2300点均告失守。国内经济增速呈现回落态势，上市公司盈利状况受到冲击，市场整体情绪依然无法乐观。

笔者认为，在经过大幅下挫之後，股指或有惯性反弹，短期而言，弱势格局可能将延续，市场企稳仍需等待。不过，股指再次大幅下跌的可能性也不太大。

一方面，工业增加值、发电量等数据均低於预期，加上新增信贷低於预期，显示目前宏观经济仍处於震荡寻底过程之中。前期市场反弹动力是中国经济面转好，但从已公布的经济数据分析前景并不明朗，导致目前市场的震荡调整。

另一方面，3月大小非减持创1年来新高。据wind数据统计， 3月以来的净减持额高达76.42亿元，较2月环比增加97.92%，一举创下近12个月以来的月度净减持新高。

操作上，建议投资者保持谨慎，并继续观察权重股走势及量能变化。

消息面，中国国务院常务会议决定，设立温州市金融综合改革试验区，同时，将研究温州地区开展个人境外直接投资试点，以引导中国民间融资规范发展，提升金融服务实体经济的能力。

另外，中国证监会基金监管部副主任洪磊28日在“2012年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”上表示，只要是市场可作为的事情，监管部门就要坚决放松管制，但任何机构和个人都不能搞“老鼠仓”、不能进行非公平交易、不能搞各种形式的利益输送。他建议，推动基金公司积极参与上市公司治理，更好地发挥机构投资者在上市公司治理中的作用。可在新设立的基金公司尝试专业管理人士持股，平衡好基金持有人、股东、专业人士三者利益。（完）

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