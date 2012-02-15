15日盘前分析：波动加剧在所难免

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到外围环境影响以及技术位的压制，昨日A股市场小幅回落，盘中成交量有所萎缩，市场观望气氛浓厚，不过，目前大盘仍处於强势震荡格局中。

尽管前期经济和政策层面所释放出的信号给予市场一定支撑，但A股走势还需观察资金面宽松程度以及政策扶持力度，而近期资金面、政策面并没有出现大幅度放松，流动性状况仍然较为紧张。在利好利空因素交杂中，市场波动加剧在所难免。

笔者认为，目前市场正处於上下两难的格局中，影响市场的几大因素近期也没有发生实质性变化，因此，在没有重大利好出现的情况下，短期内震荡盘整将是未来一段时间的主旋律。

消息面，中国总理温家宝14日在人民大会堂与欧洲理事会主席范龙佩、欧盟委员会主席巴罗佐共同主持第十四次中欧领导人会晤。

温家宝表示，近年来，在错综复杂的国际局势中，中欧关系总体平稳、向前发展。双方从战略高度更加重视沟通与合作，利益融合日益紧密，贸易和投资大幅增长，科技、能源、环保、金融、人文等领域的交流合作不断拓展，在应对气候变化、改善全球经济治理、推动可持续发展等重大议题上协调配合进一步加强，扩大了共识，维护了共同利益。

另外，记者14日从多家证券公司人士处获悉，据券商与监管部门沟通情况及相关徵求意见稿内容显示，券商集合理财产品1亿元的清盘线，很可能大幅降低。

业内人士透露，新的券商集合理财产品清盘线可能参照基金降至5000万元，也有可能是3000万元。目前具体数额还没有最终确定，但券商集合理财产品清盘线降低将是大方向。（完）

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