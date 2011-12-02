2日盘前分析：脉冲反弹多一份冷静

经过前日的大涨後，在全球市场未有新的重大消息的背景下，投资者情绪逐渐谨慎，股指上行乏力，市场最终冲高回落，沪综指涨幅逾2%。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

经过前日的大涨後，在全球市场未有新的重大消息的背景下，投资者情绪逐渐谨慎，股指上行乏力，市场最终冲高回落，沪综指涨幅逾2%。

从股指全天运行走势看，仍略显不足，尤其是昨日收出了较长的上影线，一方面显示股指上方压力沉重，另一方面说明短期利好效应过後，大盘仍面临继续震荡调整的可能。

从外围市场看，美股盘中较为波动，最终收盘涨跌不一。由於西班牙和法国国债拍卖结果喜忧参半，且数据显示欧元区制造业活动连续4个月萎缩，欧洲股市周四多数小幅收低，结束了此前连续四日上涨的走势。

笔者认为，央行下调存款准备金率短期内可能对A股形成一定刺激，但长期影响仍有待观察。同时，由於投资者对经济下行的担心情绪浓厚，市场积弱已久，单日的上涨并不能扭转近期的颓势。

操作上，鉴於目前国内外不确定性因素依然较多，建议投资者多一份冷静，密切关注A股市场成交量的变化，谨防脉冲式反弹来去匆匆。

消息面，中国证监会主席郭树清12月1日表示，应当把中国资本市场建设成为自主创新的发动机、产业升级的推进器、国民经济的晴雨表、全球合作的粘合剂。他指出，下一步证监会将从六个方面推进资本市场改革创新，包括加快统一监管的场外市场建设步伐、认真研究柜台交易的可行性、切实加强资本市场诚信建设、防控和打击内幕交易等。

他表示，证监会对内幕交易和证券期货犯罪始终坚持"零容忍"的态度，发现一起坚决查处一起。同时也真诚地请求社会各界特别是投资者个人和机构，一定要及时向证监会提供案件线索，协助证监会调查取证，在需要的情况下能够积极作证。（完）

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。