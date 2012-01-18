18日盘前分析：反弹冲关量能是关键

受到多重利好因素提振，昨日沪深两市股指双双放量大幅上涨，沪综指以92点的涨幅一举创下两年来的单日涨幅之最。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到多重利好因素提振，昨日沪深两市股指双双放量大幅上涨，沪综指以92点的涨幅一举创下两年来的单日涨幅之最。

笔者认为，在调控预期明显改善、资金紧张局面有所缓解背景下，反弹有望延续，但是反弹高度或有限，2300-2400点一线是前期低点，被顺利攻破後目前则变成反弹的一道，因此2300点一线阻力仍较为明显。

从技术层面分析，单日的上涨并不能从趋势上扭转，同时昨日虽然沪市放量较前日明显，但是仍处於千亿元以下，目前股指已经逼近2300点的心理关口，此点位必将成为多空双方激烈的争夺地带。因此，投资者不可对後市过於盲目乐观。

总的来说，由於昨日指数大涨并没有出现和涨幅相匹配的成交金额，因此短期内，投资者对A股市场後期走势有必要保持一份警惕，建议投资者关注指标股动向和成交金额的变化，如果成交再度出现萎缩就要小心了。

最近消息面暖风频吹，为进一步改善A股持股结构，提高机构投资者比重，相关部门正“多管齐下”，积极协调和推动机构资金入市，为市场引入更多“源头活水”。未来可能推动出台针对机构投资者的税收减免、递延等优惠政策，鼓励长期投资。

国家统计局17日公布的最新数据显示，初步测算，2011年我国国内生产总值（GDP）471564亿元，同比实际增长9.2%，增速比上年回落1.2个百分点。其中，四季度GDP同比增长8.9%，比上季度放缓0.2个百分点。

另外，截至17日22时，14家基金公司旗下约200只基金率先公布2011年四季报。从基金操作动向上看，不少基金在四季度已加大对大盘蓝筹股的配置比例，并缩减了在中小市值股上的头寸。（完）

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