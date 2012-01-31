31日盘前分析：震荡为短期主基调

受到调降存款准备金率、养老保险入市等春节前的预期落空的影响，昨日A股市场未能实现龙年开门红。在金融地产表现疲软的拖累下，沪综指再度失守2300点关口，市场信心有所趋弱。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到调降存款准备金率、养老保险入市等春节前的预期落空的影响，昨日A股市场未能实现龙年开门红。在金融地产表现疲软的拖累下，沪综指再度失守2300点关口，市场信心有所趋弱。

笔者认为，在宏观经济下滑趋势未改、行业向好拐点未现的背景下。尽管目前政策暖风频吹，但是2012年出口形势严峻，房地产市场调控继续，季节性消费又难以持续，“稳增长”的宏观经济目标有相当压力，因此A股市场前行的不确定性因素仍然较多。

操作上，建议投资者短线观望为主，判断後市走势还需要根据政策导向、资金流向以及热点轮转情况而定。

消息面，近几年保险投资情况显示，在牛市环境里，险资在股市投资比例一般在16%-18%之间。这意味着，如看好行情，险资增仓空间巨大。更重要的是，险资每年正以1万亿元速度增加，目前可运用资金已超5.3万亿元，增量资金充足。如按5.3万亿元可运用资金测算，若险资仓位水平从12%恢复至16%，这意味着，将有逾2000亿元新增资金入市；若险资仓位达到2007年牛市中的25%上限，则意味着将有近7000亿元新增资金入市空间。

对下一阶段行情，多位险资人士表示，一季度市场将维持震荡格局，宏观经济回落幅度、政策放松力度和时间点以及欧债危机发展情况是市场震荡重要因素，操作仍以观望为主。

另外，中国交通建设股份有限公司30日拿到中国证监会上市批文，今日披露招股书启动A股发行。此次中国交建主动缩减发行规模，由原计划发行不超过35亿股下调至不超过16亿股，募集资金总额由原计划不超过200亿元下调至不超过50亿元。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。