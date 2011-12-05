5日盘前分析：震荡筑底格局难改

上周全球六大央行联手救市以及中国央行下调存准率给了市场短暂的狂欢之後，A股市场在经济下行的压力下继续寻底之路。在经济下行风险依然较大的背景下，短期A股或仍较难摆脱震荡筑底的格局。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

上周全球六大央行联手救市以及中国央行下调存准率给了市场短暂的狂欢之後，A股市场在经济下行的压力下继续寻底之路。在经济下行风险依然较大的背景下，短期A股或仍较难摆脱震荡筑底的格局。

从外围股市看，美股虽然周五收平，但是道指却取得三年来最大周涨幅。欧洲股市则延续了强势上涨。因为德法领导人相继呼吁修改欧盟条约，以建立更紧密的财政联盟，助长了应对欧债危机的可信计划将很快出台的希望，欧股周五再次大涨。

对於後市的走势，笔者认为投资者不必过分担忧，虽然A股目前还不具备再度走强的条件，但是经历了短期下跌後，股指持续大幅下跌的空间有限，近期投资者应密切关注政策面的变化，是否出台进一步明确的微调政策或将成为A股止跌的信号。

本周需要关注的就是11月宏观经济数据的公布。多数机构预计11月CPI将回落至4.5%甚至更低，意味着通胀压力进一步缓解。在通胀压力逐渐减轻的情况下，管理层在政策放松上便有更大的空间。

消息面，中国证监会主席助理姜洋3日在出席"第七届中国（深圳）国际期货大会"时表示，将稳步推进商品、金融期货期权产品创新和金融衍生品市场发展。

他表示，中国证监会将重点从五个方面推进期货市场发展：一是提升期货市场服务能力和水平，把满足实体经济需要、服务实体经济发展作为各项工作首要考虑因素。监管政策制定要坚持以市场为导向，以服务国民经济为目标。交易所、期货业协会要进一步创新服务方式，提升服务能力。期货公司要自觉强化中介能力，做好期货市场与实体产业的桥梁和纽带。

二是稳步推进商品、金融期货期权产品创新和金融衍生品市场发展。稳步推进期货公司业务创新，推动期货公司通过兼并重组等多种途径做优做强。积极研究期货市场对外开放总体原则和基本思路，逐步提高期货行业对外开放水平。

三是适应期货市场快速发展需要，高度警惕市场运行中潜在的各种风险及各类参与主体的苗头性、隐患性风险，不断健全监管政策和制度规则，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

四是完善行政监管和自律管理协调联动机制，强化市场公信力，坚持把打击违法违规行为、防范和化解风险、保护投资者合法权益以及促进市场功能发挥作为监管目标，充分发挥自律组织作用，强化期货公司自我合规管理要求，加强监管透明度建设。

五是加强期货市场基础性、前瞻性、战略性研究，高度重视人才培养和引进工作，深入开展舆论宣传和投资者教育，积极培育市场诚信文化和风险管理文化，优化市场发展软环境。（完）

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