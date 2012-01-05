5日盘前分析：信心重创 防御策略为先

受到温家宝总理称首季度经济形势比较困难的言论的影响，昨日A股市场高开低走，新年首个交易日大幅下挫，其中沪综指全天下跌1.4%，市场弱势特征依旧明显。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

受到温家宝总理称首季度经济形势比较困难的言论的影响，昨日A股市场高开低走，新年首个交易日大幅下挫，其中沪综指全天下跌1.4%，市场弱势特征依旧明显。

稍早公布的12月中国PMI数据虽超过市场预期，同时外围市场普遍上涨，就在市场投资者一片看涨的背景下，A股却表现不尽如人意，可以说目前市场仍存在较多的不确定性因素，在增量资金无望的背景下，大盘短期内难改颓势。

一方面，受元旦和春节即将来临节日效应提前释放带动，12月官方制造业采购经理人指数(PMI)重返50%的荣枯分水岭上方，但是後期仍存在再度下滑的可能，同时1月份主要经济数据预计仍然不乐观，可能继续下滑并再度恶化市场的悲观预期。

另一方面，由於目前市场对利好冷淡、对利空有放大效应，因此市场当前的操作思维依旧维持着短线快进快出的游击战术思维。虽然元旦节期间外围市场走势强势，但是元旦假期市场预期落空，导致资金短线离场观望局面加剧。

此外，据统计，2012年新年伊始，IPO发行仍保持高速的态势。新年的头三个工作日，就有12家企业准备上会，节奏大大加快；二级市场资金面的紧张局面雪上加霜，大大限制了投资热情。

从技术层面看，大盘节前三连阳之後，短期受阻於20日均线下方，同时一次性击穿5、10日两条短期均线，预示不容乐观。

操作上，笔者建议投资者暂时继续采取保守的投资策略，等待大盘趋势进一步明朗。

消息面，国家统计局近期将公布2011年12月及全年物价数据。分析人士预计，2011年12月CPI同比上涨4%左右，全年CPI同比上涨5.4%左右。

另外 ，今日投资财经资讯有限公司2012年一季度基金经理调查结果显示，多数基金经理预期2012年A股市场投资回报为正，对大盘蓝筹股关注度有所提升。未来六个月里，相对看好金融地产股。（完）

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