14日盘前分析：降准有望刺激A股

上周A股市场表现乏善可陈，大盘以震荡下行走势收官，沪综指更是击穿2400点关口。但周末央行年内第二次下调存款准备金率，这可能成为近期行情的刺激点，也激发了各路资金对本周A股的乐观预期。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

上周A股市场表现乏善可陈，大盘以震荡下行走势收官，沪综指更是击穿2400点关口。但周末央行年内第二次下调存款准备金率，这可能成为近期行情的刺激点，也激发了各路资金对本周A股的乐观预期。

对於本次降准，分析人士认为，4月份经济数据显示物价涨幅回落以及经济景气度下行，是此次下调存款准备金率的主要原因。本次下调後，大型金融机构存款准备金率降至 20%。粗略估算此次下调将向金融机构释放4000亿元左右资金。

从以往经验来看， “降准”将释放积极信号，意味着整个社会的资金面会趋於宽松，货币政策适度宽松趋势进一步得以强化，同时也为A股营造出乐观的氛围。

不过，对於本次降准，投资者应该清醒认识到，降准并不是大盘真正企稳的根本原因。从历次调整存款准备金率对A股影响来看，它们之间短期内并无必然联系，涨跌关联度各异，但不同时期降准对A股的影响是不同的。

笔者认为，短期内A股走势偏向乐观。经过上周的连续调整後，部分超买的技术指标得到了适当修复，并消化短线获利和解套盘，股指短期向下空间有限。同时，在政策红利以及市场乐观预期尚未改变之前，市场仍具有向上的推动力量，在利好消息的刺激，短期A股有望反弹。

消息面，中国人民银行12日发布消息称，将从18日起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。分析人士认为，4月经济数据显示物价涨幅回落及经济景气度下行，央行此次下调存款准备金率意在“稳增长”。

这是央行今年以来第二次下调存款准备金率，也是2011年以来第三次下调存款准备金率。本次下调後，大型金融机构存款准备金率降至20%，中小型金融机构存款准备金率降至16.5%。据粗略估算，此次下调存款准备金率可释放银行体系流动性逾4000亿元。业内人士认为，下调存款准备金率、公开市场操作仍将是未来央行调控市场主要政策工具。

另外，记者近日从QFII托管行会议上了解到，QFII的审核政策发生三大变化，监管部门放宽了若干QFII申请限制。目前QFII申请投资额度的积极性非常高。（完）

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