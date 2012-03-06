6日盘前分析：短期有震荡整固需求

昨日是全国人大会召开的日子，但A股市场并未走出预期中的强势走势，相反，在权重股低迷的拖累下，股指高开低走，短线调整风险再度增加。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日是全国人大会召开的日子，但A股市场并未走出预期中的强势走势，相反，在权重股低迷的拖累下，股指高开低走，短线调整风险再度增加。

可以说昨日大盘震荡走低，主要受到消息面的影响，一是，今年GDP增长7.5%，为八年来最低的经济年增长目标，二是，今年要继续坚持房地产业宏观调控的各项政策不动摇，对今年把物价总水平涨幅控制在4%左右充满信心，三是，中国版巴塞尔协议Ⅲ——银行业新监管标准，计划在下半年推出，地方融资平台贷款不会展期。

上述种种因素造成市场做多情绪有所回落，而金融、地产两大权重股明显承压，再加上技术面的压力，导致昨日大盘震荡走低。

从外围市场看，美国股市周一连续第二个交易日收低，且为过去四个交易日第三天下跌，中国下调2012年经济成长目标後，基本材料及能源股下滑，领跌大盘。欧洲股市周一亦收低，此前景气循环类股因欧元区和中国经济成长忧虑加剧而承压。

从技术层面分析，自2132点反弹以来，市场没有经过像样的调整。目前股指在2500点一带，短期获利筹码的抛压，以及前期套牢盘成为是大盘上行的最大阻力。

笔者认为，沪综指连续7周收出阳线後，短期内有震荡整固的需求。但影响中期市场运行趋势的主要因素并未改变，调整完毕後反弹格局仍有望延续。

消息面，第十一届全国人民代表大会第五次会议5日上午在北京人民大会堂开幕。国务院总理温家宝代表国务院向大会作政府工作报告。温家宝在报告中提出了2012年经济社会发展的主要预期目标：国内生产总值增长7.5%；城镇新增就业900万人以上，城镇登记失业率控制在4.6%以内；居民消费价格涨幅控制在4%左右；进出口总额增长10%左右，国际收支状况继续改善。

另外，证监会主席郭树清5日在接受记者采访时表示，养老金入市、新股发行、国际板等还在研究中。他说，证监会正在进一步推进高收益债券和退市制度改革，争取上半年推出。（完）

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