8日盘前分析：短调不改反弹趋势

受美股大跌及市场自身技术性调整要求，昨日A股市场延续了本周以来的调整态势，沪综指失守2400点整数关口且三连跌令市场心态不稳，预示市场短期开始步入震荡整理期。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受美股大跌及市场自身技术性调整要求，昨日A股市场延续了本周以来的调整态势，沪综指失守2400点整数关口且三连跌令市场心态不稳，预示市场短期开始步入震荡整理期。

从技术面分析，沪综指自2132点反弹以来，最大涨幅达16%，大部分板块均已上涨，市场积累了较多的获利盘，需要一个调整过程进行释放。同时2450点一带是前期成交密集区，还面临较大的解套盘压力。因此指数也就无可避免地展开调整。

目前市场并无明显的利空因素。尽管GDP增速目标下调，在一定程度上修正了此前对於经济的乐观预期，但是2月PMI显示经济运行平稳，硬着陆概率并不大。鉴於两会期间指数稳定为主，因此，大盘後市调整的空间相对有限。

虽然短线市场有较强的调整压力，但是反弹行情并未终结。目前自2132点反弹以来形成的上行通道仍保持完好，政策“微调预调”和资金环境改善的趋势没有改变，因此，对短期调整不必过於担忧。

消息面，人力资源和社会保障部部长尹蔚民7日接受中国证券报记者独家采访时表示，在整个养老金投资运营方案没有确定前，会选择个别省市进行投资运营试点，两会後开始运作。至于是否成立管理养老金的投资运营机构，尹蔚民表示，方案在进行研究，“我们会积极推动”。

另外，证监会副主席姚刚7日表示，有关中小企业私募债方案已上报国务院的传言不准确，目前还在研究如何给中小企业增信、如何引入评级机构以及偿债基金的资金来源等问题。他指出，中小企业私募债不应采用审批制。（完）

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