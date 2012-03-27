27日盘前分析：A股当前上下两难

昨日股指在上有半年线压力下有60日均线支撑的情况下维持弱势窄幅震荡，尽管尾盘在权重股的拉抬下，股指最终翻红，但是面对反弹无量、下跌放量的不利格局，後市大盘走势仍存在较大的变数。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日股指在上有半年线压力下有60日均线支撑的情况下维持弱势窄幅震荡，尽管尾盘在权重股的拉抬下，股指最终翻红，但是面对反弹无量、下跌放量的不利格局，後市大盘走势仍存在较大的变数。

从外围市场来看，美联储主席本-伯南克暗示央行将继续坚持过去三年来帮助股市上涨的货币政策，令分析师看到QE3尚存生机，提振了市场情绪，美股大幅上涨。欧洲股市受德国强劲经济数据和美联储主席伯南克利好言论提振，也大幅上涨。

酝酿多年的沪深300ETF终於获批。沪深300ETF推出後，结合期现套利、融资融券等对冲交易，势必激活蓝筹股活跃性，将对市场估值体系形成有利影响。有市场人士认为，沪深300ETF推出将助涨蓝筹股。

笔者认为，在经济基本面没有好转、上市公司业绩回落的情况下，在未来一段时间内大盘调整之旅仍将延续，不过，银行股的企稳在一定程度上封杀了指数大幅下跌的空间。

操作上，市场将会出现一定的分化，对於缺乏业绩支撑、累计涨幅偏大的品种应规避。而那些业绩高增长高送配的个股值得投资者关注。

消息面，国务院26日召开第五次廉政工作会议，中共中央政治局常委、国务院总理温家宝强调，今年要重点抓好以下几方面工作。

（一）深入推进行政审批制度改革。对各部门和地方政府现有的管理职能和审批事项要逐一审核，再取消和调整一批审批事项。重点放开对社会资本投资的限制，打破垄断，扩大开放，公平准入，鼓励竞争。（二）推进公共资源配置市场化改革。完善国有土地使用权和矿业权出让制度。（三）深化财政管理体制改革。完善财政转移支付制度，逐步减少专项转移支付，扩大一般性转移支付规模。（四）推进行政经费使用管理改革,严格控制“三公”经费，今年继续实行零增长。

另外，Wind数据显示，截至27日，沪深两市已有建设银行、农业银行、华夏银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、深发展7家银行披露2011年年报。年报显示，这些银行共实现营业收入10481.64亿元，同比增长30.30%；实现归属於母公司股东的净利润3913.97亿元，同比增长31.68%。银行业继续保持稳健的扩张规模和业绩增速。（完）

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