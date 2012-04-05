5日盘前分析：多空交织 节後难改颓势

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

沪综指3月月K线收出中阴线，一二月份强劲的反弹成果在三月份损失折半。3月中旬以来，大盘持续震荡下挫，大盘丝毫没有出现企稳迹象，市场信心再遭重创。

清明小长假後，本周仅有两个交易日，影响市场走势的多空消息众多，预计周线缩量震荡企稳的概率较大。

利好消息有：一是， 3月份中国制造业采购经理指数（PMI）为53.1%，比上月上升2.1个百分点；二是，新增合格境外机构投资者（QFII）投资额度500亿美元，总投资额度达到800亿美元。

当然，利空消息也充斥着市场。一是，逾半数创业板公司净利润总额环比下降逾三成。截至4月4日，已有290家创业板公司发布一季度业绩预告，其中可比的170家公司预计净利润总额环比大幅下降33.63%至44.09%。

二是，从外围市场看，美国股市周三连续第二日收跌，投资者权衡美联储不再提供货币政策刺激後的市场表现，以及西班牙公债标售结果疲弱暗示欧洲央行再融资的影响正在消退。同时，欧洲股市周三跌至两个月低位，且未来走势将进一步震荡，因西班牙公债标售结果令人失望，点燃对欧元区债务危机的担忧。

在即将到来的4月，无论对宏观经济还是市场而言，都是一个非常关键的时期，由宏观经济数据引发的悲观或乐观情绪，可能在这个月随着时间的推移而发生微妙的变化。

笔者认为，经济增速持续放缓、养老金入股市规模有限、通胀预期再度抬头令此前利好预期频频落空，市场做多情绪骤然降温，同时随着交投冷淡，一方面说明短期风险还需继续化，另一方面表明，虽然权重股的估值水平在一定程度上限制了股指的下跌空间，但是市场暂时也不具备大幅反弹的动力。

消息面，证监会3日宣布，经国务院批准，中国证监会、中国人民银行及国家外汇管理局决定新增合格境外机构投资者（QFII）投资额度500亿美元，总投资额度达到 800亿美元。增加人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度500亿元人民币，允许试点机构用於发行人民币A股ETF产品，投资於A股指数成份股并在香港交易所上市。

另外，多家保险公司投资部人士近日向记者证实，监管部门已初步拟定保险资金参与股指期货有关管理办法。目前，各保险公司正积极筹备试水股指期货，只待办法获准正式出台。

有关人士表示，险资参与股指期货交易仅限於套期保值。监管部门制定管理办法的原则即以套期保值和风险对冲为目的，绝不允许投机。为控制风险，管理办法还设置了“风险暴露不得超过持仓一定比例”、“操作频度不能过高”等条件。（完）

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