9日盘前分析：短线面临基本面考验

节後两日A股市场震荡反弹，但成交始终无法有效放大，市场持谨慎心态，大盘并没有因此而确立重新上涨的态势，本周市场将迎来基本面及技术面的双重考验。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

节後两日A股市场震荡反弹，但成交始终无法有效放大，市场持谨慎心态，大盘并没有因此而确立重新上涨的态势，本周市场将迎来基本面及技术面的双重考验。

从技术层面分析，上周股指反弹仅能定义为超跌後的技术性反弹，尤其是在股指上行过程中，两市成交始终保持着低迷的态势，这说明短线调整并没有结束，待技术指标修正後，大盘继续向下寻底的概率较大。

今日国家统计局即将公布的3月我国CPI数据而言，虽然蔬菜价格较高，但猪肉价格连续9周回落对於CPI的抑制作用才更加明显，市场普遍预计3月CPI估计略高於2月，但仍将维持低位运行。另外，本周国家统计局会有一季度的重要宏观经济与金融数据披露，这无疑会对股市行情产生一定的影响。

对於A股後市，在近期宏观经济基本面和政策面难有超预期亮点的背景下，短期市场在经历技术性反弹之後，再次转为震荡或延续弱势探底格局的概率较大，大盘有可能在2300点一线展开拉锯战，向下将会继续受到政策扶持，向上将遭遇前期反弹套牢盘阻力。

消息面，3月及一季度主要经济金融数据今起将发布。分析人士预计，一季度GDP同比增速回落至8.5%左右，3月CPI同比涨幅为3.2%左右或略高，3月新增信贷将达9000亿元水平并创今年以来月度最高水平。

国家统计局将於13日召开一季度国民经济运行情况新闻发布会，届时将发布GDP、规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等数据。高盛亚洲经济学家宋宇表示，一季度GDP同比增速预计为8.5%，比去年四季度放缓0.4个百分点。受货币放松推动，3月经济指标增速较前两个月或有所反弹。

另外，今日投资财经资讯有限公司2012年二季度基金经理调查结果显示，八成基金经理看多二季度股市，预期A股投资有望获得正回报。受访者对中等市值绩优股关注度大幅提升，相对看好日用消费类股票。（完）

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