一周综述：当前选股重于选时

今日A股市场延续了近几日反弹走势，沪综指报收於2359.16点，较昨日上涨0.35%，继续站在60日均线上方，同时两市成交额也有所放大，两市合计1788.1亿元，由於临近周末，成交略显温和。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场延续了近几日反弹走势，沪综指报收於2359.16点，较昨日上涨0.35%，继续站在60日均线上方，同时两市成交额也有所放大，两市合计1788.1亿元，由於临近周末，成交略显温和。

中国国家统计局周五公布，一季度GDP同比增长8.1%，创近三年来新低，但仍处於合理适度增长区间。统计局并称，中国保持经济较快增长仍有诸多有利条件，未来将保持适度增长。不过，物价上涨压力仍然存在，目前稳定出口难度较大，特别小微型企业经营困难增多需高度关注。

从盘面观察，市场赚钱影响继续提升，其中深圳股及“涉贷”概念股受到场内资金的追捧，显示投资者对於政策红利的乐观预期仍保持高热度，金融创新概念对於股市人气起到了极大的带动作用。

统观本周市场走势，大盘一改前期低迷态势，连续出现反弹走势，笔者从市场运行基础、盘面特点透视操作思路等几个方面来分析一下未来市场走势及操作重点。

首先，从宏观层面来看，对股市的影响主要有这样三个方面。一个是宏观调控，三月份CPI数据再度反弹，同时一季度GDP数据低於预期以及进口放缓，这些都显示我国经济下行、内需疲弱。面对上述窘境，预计二季度政策预调微调的难度将加大。

第二个，就是上市公司业绩下滑预期，截至2012年4月7日，剔除ST公司和不可比公司数据，根据447家公司预告的净利润增减幅上限计算，这些公司今年一季度预计实现净利润共计93.94亿元，比2011年一季度的123.13亿元下降23.7%。业绩因素对上市公司股价的影响将会越来越大。

其次，对於本周的反弹，无论是场内参与者还是场外的资金都感到十分高兴，应该说这是大家在心理承受能力达到一定极限後的释放。一方面是市场渴望的赚钱效应，一方面却是潜在的恐高情绪，这种矛盾决定了後市仍有一个释放压力的过程。

目前股指再度进入前期强压力区，以目前市场的量能水平，股指要想进一步有所表现，无论是心理压力还是技术压力都较大，特别是处於当前这样一个政策敏感期，场内各个机构心态都不稳定，面对这种市场特征，投资者应该采取何种应对策略呢？

首先，避免频繁操作。波动较大的市场中波段操作固然是好，但在目前市场环境下，频繁的操作容易加大错误产生的概率。当前多空因素交织，指数受到多方面因素影响的同时，投资者的心跳也随之加快，在害怕调整又怕踏空的矛盾心理下，追涨杀跌的结果就是低卖高买。

其次，不要恐高，但切忌追高。随着市场的连续反弹，市场做多热情慢慢回暖，资金介入迹象也愈加清晰，但是个股经过炒作後，股价有了明显的提升。在这样的背景下，盲目追高反而提高风险。

最後，在年报、季报集中公布的期间内，上市公司遭遇业绩杀的同时，业绩浪的炒作也将随之展开，投资者可围绕这一主线进行深入挖掘，特别是对於季报预增的行业。（完）

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