20日盘前分析：降准或打破当前平衡格局

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

上周市场涨跌互现，在权重品种相继展开强势整理之际，中小市值品种反复活跃。周末央行宣布将下调存款准备金率0.5个百分点，此举可望释放近4000亿元流动性。

笔者认为，央行下调存准政策出台打破了平衡格局，市场有望给以积极反应，存款准备金率的下调将缓解市场担忧，推动A股市场继续震荡上行。短期指数有望向上挑战半年线。

不过，从中期走势看，本次政策的影响力或许有限。一方面，资金面的实质性宽松程度有限，这一次下调存准率主要是为了缓解意外紧张的流动性，因此对市场资金宽松的影响程度不大。

另一方面，短期看，本次下调存准率的影响毋庸置疑是正向的，但从历史经验看，考虑到国内经济底部未现、欧债危机尚未彻底解决、国际原油价格再次突破百美元大关，现在判断股市已经反转恐为时过早。

此外，从技术层面分析，短线虽然股指继续险守在5日均线上方，但股指已经维持在高位震荡七个交易日，整体呈现放量滞涨的格局，表明上档的压力不小，短线风险仍然较大。

消息面，中国人民银行18日决定，从2月24日起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。调整後，国内大型金融机构的存款准备金率为20.5%，中小金融机构为17%。

多位专家表示，此次下调主要基於实体经济融资困难、外汇占款下降等因素，并不意味着货币政策基调有所放松。未来市场的流动性状况仍将面临欧债危机、国内房地产宏观调控和地方融资平台等三大变数。

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