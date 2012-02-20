20日盘前分析：降准或打破当前平衡格局

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
上周市场涨跌互现，在权重品种相继展开强势整理之际，中小市值品种反复活跃。周末央行宣布将下调存款准备金率0.5个百分点，此举可望释放近4000亿元流动性。
笔者认为，央行下调存准政策出台打破了平衡格局，市场有望给以积极反应，存款准备金率的下调将缓解市场担忧，推动A股市场继续震荡上行。短期指数有望向上挑战半年线。
不过，从中期走势看，本次政策的影响力或许有限。一方面，资金面的实质性宽松程度有限，这一次下调存准率主要是为了缓解意外紧张的流动性，因此对市场资金宽松的影响程度不大。
另一方面，短期看，本次下调存准率的影响毋庸置疑是正向的，但从历史经验看，考虑到国内经济底部未现、欧债危机尚未彻底解决、国际原油价格再次突破百美元大关，现在判断股市已经反转恐为时过早。
此外，从技术层面分析，短线虽然股指继续险守在5日均线上方，但股指已经维持在高位震荡七个交易日，整体呈现放量滞涨的格局，表明上档的压力不小，短线风险仍然较大。
消息面，中国人民银行18日决定，从2月24日起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。调整後，国内大型金融机构的存款准备金率为20.5%，中小金融机构为17%。
多位专家表示，此次下调主要基於实体经济融资困难、外汇占款下降等因素，并不意味着货币政策基调有所放松。未来市场的流动性状况仍将面临欧债危机、国内房地产宏观调控和地方融资平台等三大变数。
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。