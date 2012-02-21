21日盘前分析：短线强势格局依旧

受周末央行降低存款准备金消息影响，股指昨日走出高开低走、个股涨跌互现之势。沪综指开盘即站在了半年线上方。然而好景不长，随後便进入了震荡走低的尴尬格局。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受周末央行降低存款准备金消息影响，股指昨日走出高开低走、个股涨跌互现之势。沪综指开盘即站在了半年线上方。然而好景不长，随後便进入了震荡走低的尴尬格局。

从技术层面分析，短期内股指连续触及10日均线，向上并未形成有效突破，目前点位处於前期成交密集区，昨日大盘并未出现期待中的强势表现，预计市场短期将面临方向性选择。

笔者认为，央行下调存准率，意在缓解当前市场资金紧张压力，虽然目前言货币政策出现拐点还为时尚早，但是存准率下调意味着政策微调预调开始提速，目的是保持经济稳定增长。

从短期看，对A股市场有一定的提振作用，不过早已在本轮上涨的预期之内。昨日大盘高开低走，显示大盘短期内仍存在一定的回调风险，但是投资者不必恐慌，充分震荡整固後大盘後市仍有望攻克半年线。

消息面，中国证监会有关部门负责人20日表示，为进一步鼓励产业资本在合理价位增持股份，证监会日前下发《关於修改第六十二条及第六十三条的决定》。明确持股30%以上的股东每年2%自由增持股份的锁定期从12个月降至6个月。

该负责人表示，因避免引发要约收购，不少股东在增持股份至占总股本接近30%如29.9%後不再增持。实际上，增持幅度也可超过30%，相关法规对此没有比例限制。达到30%之後，既可以发起要约收购，也可以按照每年不超过2%继续自由增持。

另外，业内人士日前表示，监管部门正制订《完善保险公司资本补充机制的整体工作方案》，酝酿从四个方面支持险企拓展资本补充渠道，包括开拓新的融资渠道、提高融资工具流动性、探索境外市场债权融资、规范发展财务再保险等方式缓解险企资本补充压力。

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