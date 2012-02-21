22日盘前分析：市场震荡或将加剧

昨日沪深股指探底回升，尾市双双收涨。其中，在大量买盘涌入的带动下，沪综指时隔9个月再度站上半年线。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日沪深股指探底回升，尾市双双收涨。其中，在大量买盘涌入的带动下，沪综指时隔9个月再度站上半年线。

自2132点以来的反弹，指数涨幅超过10%，近期反弹斜率明显放缓，显示当前市场上行阻力大大增加，尽管短线大盘仍处於强势格局，但是无论是市场量能还是实体经济和流动性环境，均不足以支持大级别反弹行情的形成。

不过，近期板块个股表现活跃，同时市场面对利空因素始终拒绝大幅回调，这显示当前投资者信心得到一定的恢复。

对於後市大盘走势，笔者认为，短期多空博弈或进入白热化阶段，市场震荡或将加剧。後市能否站稳半年线甚至进一步打开反弹空间，很大程度上取决於权重板块、成交量以及市场对於经济和政策的预期能否持续改善。

消息面，上交所有关负责人日前透露，将进一步强化市场服务功能，积极支持发展潜力大、上市後市值规模中小型的优质企业上市。

为配合证监会落实发行体制改革工作，敦促机构理性报价，促进询价更加透明、理性，上证所信息公司网站从21日起公布沪市上市公司22个行业静态市盈率。此外，中证指数有限公司从21日起发布沪深全市场行业市盈率最新数据；深圳证券信息有限公司自20日起计算发布深市上市公司行业平均市盈率。

另外，四个月翘首之後，基金第三方销售机构终将破茧。记者从第三方基金销售资格相关申请机构了解到，首批第三方基金销售机构诞生进入最後读秒阶段，只待证监会最终的正式批文。如之前业界预期，好买、众禄、诺亚正行等申请者有望拔得头筹。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。