5日盘前分析：受惠政策红利预期

经过连续的逼空上涨後，上周A股市场走势出现一定的反复，沪综指在2500点附近遭遇空方的伏击，多空分歧明显加剧。不过，在地产股的强势带动下，沪综指周K线收出七连阳。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过连续的逼空上涨後，上周A股市场走势出现一定的反复，沪综指在2500点附近遭遇空方的伏击，多空分歧明显加剧。不过，在地产股的强势带动下，沪综指周K线收出七连阳。

随着周末及本周初“全国两会”的先後召开，期间政策偏暖是主基调，有助於产生新的投资热点。同时市场重心也将转向两会代表委员对国家大政方针的议论和关注，其中包括对民生、经济和资本市场等热点领域，以及管理层对相关问题的回应。

笔者认为，沐浴在两会春风下，市场有望继续保持强势格局，不排除向上挑战2500点的可能，不过，由於周期技术指标已超买多时，而近期又没有出现像样的调整，因此，短线市场若不能放量突破前高，震荡调整或将难以避免。

消息面，全国政协委员、中国证监会主席助理朱从玖日前在接受记者独家采访时表示，证监会将继续加强对上市公司分红的督促力度，从而增强投资者对股市的信心。那些不重视股东回报、不重视分红的上市公司，未来将逐渐被投资者所淘汰。

另外，在严守风险定价原则基础上，目前多家银行首套房贷利率下调至基准利率以内。“随着工农中建四大行座谈会精神传达，首套房贷利率会出现新一轮调整。”

业内人士4日向记者表示，目前多家银行已对首套房贷优质客户给予利率优惠，“按风险情况不同，中国银行、花旗银行、华夏银行首套房贷利率最多可在基准利率基础上打9折，农业银行首套房贷利率最多可打9.5折。”四大行的示范效应将使中小银行跟随定价。这无疑对地产板块形成利好刺激。（完）

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