7日盘前分析：外围不利冲击A股

昨日A股市场继续震荡下行，在权重股整体低迷的背景下，沪综指5日和10日线先後失守。同时前期领涨的强势板块接连趋弱，再加上外围市场大跌，大盘短期走势难以乐观。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场继续震荡下行，在权重股整体低迷的背景下，沪综指5日和10日线先後失守。同时前期领涨的强势板块接连趋弱，再加上外围市场大跌，大盘短期走势难以乐观。

从外围市场看，受投资者对希腊及欧元区债务问题的前景以及对全球经济增长趋缓担忧影响，隔夜欧美股市大幅下挫。美国三大股指跌幅均超过1%，创今年以来最大单日跌幅。而欧洲股市周二触及一个月收盘低位，有关经济成长和希腊债务协议的新忧虑引发了期待以久的修正，结束欧洲股市接近三个月的涨势。

从技术层面分析，经过连续七周的上涨後，大盘期间并未出现像样的调整，尽管强势格局已经确立，但是短线调整的风险也在逐步增加。目前短期调整迹象明显，但2132点反弹趋势仍未遭到明显的破坏。

笔者认为，短期大盘虽然存在调整需求，但下方支撑力度也较强，再加上两会期间指数稳定为主，大盘後市调整的空间将是非常有限的。

消息面，6日，十一届全国人大五次会议新闻中心举行记者会，财政部部长谢旭人等就“当前的财政政策和财政工作”等问题回答中外记者提问。谢旭人表示，财政税务部门已经会同有关部门，与上海、重庆两市政府一起，认真总结试点经验，并在此基础上进一步研究推进房产税改革的方案，适当扩大试点范围，积极稳妥地加以推进。

另外，全国人大代表、证监会上市部巡视员兼副主任欧阳泽华6日接受记者采访时表示，国务院、证监会不断出台的有关政策，鼓励规范上市公司通过并购重组，促进资源整合和有效配置，已经产生良好效果。当前，还存在一些制约并购重组发挥效力的关键问题，需要尽快找出针对性的解决方案，进一步发挥并购重组在经济结构调整方面的重要作用。并购重组监管应以强制信息披露为基础，放开融资产品设计，鼓励自主创新，通过市场引导融资主体、投资者和融资产品三者的最优匹配。（完）

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