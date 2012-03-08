9日盘前分析：震荡向上趋势不变

受到欧美股市上涨以及券商股强势表现的提振，昨日沪综指重回2400点上方。成交量较上一交易日略有放大。市场保持了较高活跃度，两市个股普涨。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到欧美股市上涨以及券商股强势表现的提振，昨日沪综指重回2400点上方。成交量较上一交易日略有放大。市场保持了较高活跃度，两市个股普涨。

从技术层面分析，本周以来市场连续调整了三个交易日，前期超买严重的技术指标得到一定的修复，不过从昨日量能水平看，成交量并没有出现与指数涨幅相匹配的涨幅，这使得短期大盘走势存在一定的变数。

根据国家统计局此前公布的日程显示，2月份CPI等部分经济运行数据将於今日发布。2月份以来，因春节消费旺季而大幅上涨的蔬菜和肉类也逐周下降。来自商务部的最新监测数据显示，上周商务部重点监测的食用农产品价格连续5周回落。随着食品价格的回落，市场普遍认为，2月份CPI大幅回落可期，大部分机构对其预测值在3.4%附近。

CPI若如期回落，那麽，2010年2月至今连续24个月出现的一年期定存利率低於CPI涨幅的负利率情况，或将在2月份得到扭转。同时，CPI同比的持续下行及负利率的消失为货币政策操作提供了空间。

笔者认为，市场经历短暂回调後再度回暖，虽然短期大盘仍有可能出现反复，但是这并不改变市场震荡向上的大趋势。预计未来的投资机会或将逐渐向估值和基本面分析转移。

消息面，中国证监会主席郭树清8日向中国证券报记者表示，温家宝总理在政府工作报告中提到“健全完善新股发行制度和退市制度，强化投资者回报和权益保护”，“积极发展债券市场”，这些事情证监会都已经在改革和落实过程中，今年应该有重大的突破。

深交所8日起完善新股上市首日盘中临时停牌制度，创业板新股博雅生物和蓝英装备在当天开盘半小时内换手率均超过50%，临时停牌至14时57分。与近期创业板新股上市首日表现相比，这两只新股盘中波动明显减小，换手率明显下降，抑制炒作的效果初步显现。（完）

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