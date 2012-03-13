13日盘前分析：反弹格局并未改变

到银行、地产、煤炭石油等大盘股表现低迷的拖累，昨日A股市场全天维持震荡整理的格局。相比于指数的疲软，个股仍保持较高的活跃度，两市合计成交2069亿元，较上一交易日略有放大，回到2000亿元以上较高水平。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

到银行、地产、煤炭石油等大盘股表现低迷的拖累，昨日A股市场全天维持震荡整理的格局。相比于指数的疲软，个股仍保持较高的活跃度，两市合计成交2069亿元，较上一交易日略有放大，回到2000亿元以上较高水平。

从技术层面分析，目前指数站在各条均线上方，显示大盘中期走势仍处於强势格局中，同时量能继续温和放大，说明场内场外资金态度仍然较为乐观。目前指数主要受到技术压力位的压制，这也就决定了短期反弹不可能一帆风顺，震荡盘升仍将是近期的主基调。

笔者认为，由於两会超预期政策或难出现，同时沪综指接近前期高点成交密集区域，上方压力有待消化，因此短线A股仍有调整压力，不过，目前蓝筹板块估值优势明显，也限制了指数下行的空间。鉴於影响市场运行的主要因素并未发生转变，反弹格局仍有望延续。

操作上，轻指数、重个股将是近期投资策略首选，在指数稳定的背景下，积极挖掘结构性机会。

消息面，记者12日从两会获悉，一份汇集住房城乡建设部等七部门意见的报告提出，今年要保持首套住房贷款政策稳定性，督促银行业金融机构支持居民家庭购买首套普通自住房。在坚决抑制不合理住房需求的同时，保证首套住房贷款供给。

这份名为《关於继续做好房地产市场调控和加快保障性住房建设问题》的报告於2月出炉。该报告集合了住建部、发改委、民政部、财政部、国土部、央行、银监会七部门意见。

报告提出，要继续严格实施差别化住房信贷、税收政策和住房限购措施，严格执行二套房认定标准。保持首套房贷款政策稳定性，大力优化信贷结构。督促银行业金融机构紧密盯防房地产贷款风险，加强动态监测分析和风险预警提示。加强存量房交易税收征管，堵塞“阴阳合同”产生的税收漏洞。（完）

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