16日盘前分析：阶段调整成主基调

经过连续两天的震荡下挫後，可以说本周市场拉开了阶段调整的序幕。昨日沪综指继续弱势震荡下行，在半年线上方震荡企稳，成交量同比出现明显的萎缩，市场恐慌情绪有所缓解。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过连续两天的震荡下挫後，可以说本周市场拉开了阶段调整的序幕。昨日沪综指继续弱势震荡下行，在半年线上方震荡企稳，成交量同比出现明显的萎缩，市场恐慌情绪有所缓解。

从外围市场看，由於美国经济数据利好提振投资者情绪，隔夜欧美股市继续上涨。美国标普500指数涨0.60%，四年以来首次收於1400点上方。欧洲股市收於33周高位附近。

笔者认为，伴随着指数展开调整，市场各方短期出现较大分歧，阶段性的震荡整理将是未来一段时期主基调。3到4月是上市公司年报和一季报密集披露期，同时两会结束又使政策改善预期面临阶段性降温，因此，投资者在现阶段谨防业绩杀。

消息面，中国证监会投资者保护局负责人15日对网友在两会期间提出的涉及资本市场热点问题进行集中回应。这位负责人表示，老三板股票股改和转板问题正在研究中，新股注册制和审核制的实质性差别并不大，正在积极协调降低公司与分红相关的操作成本，集中力量研究改进和完善主板退市制度。他还表示，证监会在不断地丰富投资品种，努力为大家“增加财产性收入”提供更多的投资选择。

另外，15日召开的全国社会保障基金理事会第四届理事大会第二次会议披露数据显示，自2003年6月社保基金会开始投资股票，累计投资收益率为364.5%，年化投资收益率达18.61%，比全部基金累计平均收益率高出10个多百分点。（完）

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