20日盘前分析：市场焦点回归基本面

昨日A股市场呈现先抑後扬的走势。在石油、有色等蓝筹股午後发力护盘之下，沪综指震荡回升，2400点关口失而复得，成交量则是基本收平。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场呈现先抑後扬的走势。在石油、有色等蓝筹股午後发力护盘之下，沪综指震荡回升，2400点关口失而复得，成交量则是基本收平。

随着“两会 ”胜利闭幕，相关利好得到了兑现和释放，市场关注的焦点将回归经济基本面，宏观政策、国内经济与国际市场因素将逐渐主导市场运行方向。

笔者认为，3月份以来，A股市场进入压力区域，市场多空分歧严重，使得指数震荡加剧。A股目前正在逐步消化此前堆积的宏观面利空， 短期内大盘出现震荡在所难免，不过从中期看，影响市场运行的主要因素并未发生实质性改变，市场震荡整理过後反弹仍有望延续。

一方面，中小盘题材股经过轮涨後，在本轮反弹中积累了较多的获利盘，获利筹码了结意愿较强；另一方面，两会召开期间关於经济增长速度和房地产政策调控的解读使得市场对於政策放松的预期有所担忧。

另外，3月到4月是上市公司年报密集出台的敏感时期，在国内经济仍处於下行通道的背景下，上市公司业绩的不确定性将使得市场情绪趋於谨慎。

消息面，国家发改委19日宣布，自3月20日零时起将汽、柴油价格每吨提高600元，相当於全国90号汽油和0号柴油平均每升分别提高0.44元和0.51元。分析人士认为，此次成品油价格上调幅度较大的原因，除近期国际油价涨幅较大外，不排除发改委有以此缩小国内国际油价价差，为新成品油定价机制出台铺路的考量。（完）

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