20日盘前分析：市场焦点回归基本面

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
昨日A股市场呈现先抑後扬的走势。在石油、有色等蓝筹股午後发力护盘之下，沪综指震荡回升，2400点关口失而复得，成交量则是基本收平。
随着“两会 ”胜利闭幕，相关利好得到了兑现和释放，市场关注的焦点将回归经济基本面，宏观政策、国内经济与国际市场因素将逐渐主导市场运行方向。
笔者认为，3月份以来，A股市场进入压力区域，市场多空分歧严重，使得指数震荡加剧。A股目前正在逐步消化此前堆积的宏观面利空， 短期内大盘出现震荡在所难免，不过从中期看，影响市场运行的主要因素并未发生实质性改变，市场震荡整理过後反弹仍有望延续。
一方面，中小盘题材股经过轮涨後，在本轮反弹中积累了较多的获利盘，获利筹码了结意愿较强；另一方面，两会召开期间关於经济增长速度和房地产政策调控的解读使得市场对於政策放松的预期有所担忧。
另外，3月到4月是上市公司年报密集出台的敏感时期，在国内经济仍处於下行通道的背景下，上市公司业绩的不确定性将使得市场情绪趋於谨慎。
消息面，国家发改委19日宣布，自3月20日零时起将汽、柴油价格每吨提高600元，相当於全国90号汽油和0号柴油平均每升分别提高0.44元和0.51元。分析人士认为，此次成品油价格上调幅度较大的原因，除近期国际油价涨幅较大外，不排除发改委有以此缩小国内国际油价价差，为新成品油定价机制出台铺路的考量。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。