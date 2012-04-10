10日盘前分析：短线大盘仍需整固

CPI数据出现反复且超预期，导致市场通胀忧虑再度抬头，受此影响，昨日A股市场全日弱势震荡，两市成交量继续低迷，显示多空双方观望的气氛浓厚。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

CPI数据出现反复且超预期，导致市场通胀忧虑再度抬头，受此影响，昨日A股市场全日弱势震荡，两市成交量继续低迷，显示多空双方观望的气氛浓厚。

从外围市场看，美国股市周一下跌，道指和标普500指数连续第四个交易日下滑，因投资人从上周令人失望的就业数据中寻找指引，该报告令投资者重新担忧美国的经济复苏。

对於A股後市走势，有几方面因素将决定股指运行方向：

一方面，目前A股市场进入到年报集中公布期及一季度报告的公布时点，信息统计显示，截至2012年4月7日，剔除ST公司和不可比公司数据，根据447家公司预告的净利润增减幅上限计算，这些公司今年一季度预计实现净利润共计93.94亿元，比2011年一季度的123.13亿元下降23.7%。业绩因素对上市公司股价的影响将会越来越大。

另一方面，今年以来，新股IPO的扩容仍在继续。中国证监会最新公布的主板和创业板IPO申报企业基本信息显示，截至4月5日，证监会在审和过会待发企业共计604家。同时招行银行A股配股方案获通过，巨额融资影响投资者信心。

此外，对於昨日的CPI数据反弹，尽管不会改变目前通胀预期整体下降的趋势，但可能会影响央行货币政策预调微调的节奏。同时PPI的下降则印证了经济下滑的事实。基本面的利空导致股指再次陷入弱势状态。

笔者认为，对於A股後市，在近期宏观经济基本面和政策面难有超预期亮点的背景下，短期市场在经历技术性反弹之後，再次转为震荡或延续弱势探底格局的概率较大。

操作上，建议投资者适当控制仓位。在年报季报集中发布的敏感时期，应尽量避免前期涨幅过多且业绩预期下滑的绩差股票。

消息面，沪深两市首批10家上市公司第一季度业绩报告今日发布，其中多家公司业绩实现增长。三家公司半年度业绩预增。

另外，3月CPI同比上涨3.6%，超出市场预期。分析人士认为，当前物价虽有下行趋势但回落较慢，且出现反复；总需求下行，经济何时见底仍是未知数。这两大变量的走势显示经济运行尚未迎来低速通胀、稳步增长的“最舒适”区间。（完）

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