11日盘前分析：两市维持震荡格局

昨日A股市场先抑後扬震荡收升，稍早公布的3月贸易数据不佳，引发实体经济增长疑虑，一度令股指跌破跌幅超过1%，但午盘在金融和地产等权重股整体上涨提振下，股指快速拉升翻红。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场先抑後扬震荡收升，稍早公布的3月贸易数据不佳，引发实体经济增长疑虑，一度令股指跌破跌幅超过1%，但午盘在金融和地产等权重股整体上涨提振下，股指快速拉升翻红。

从外围市场看，美国股市跌势周二提速,道指和标普500股指连续第五天下跌，而财报高峰季的到来或给股市带来一丝提振。标普500股指录得12月8日以来最差表现。三大股指点数及百分比跌幅均为年内最大。

从技术层面分析，尽管昨日指数波动较为剧烈，但是成交量仍处於较低水平，在量能不能有效放大前，指数上涨难以持续，同时指数上方面临较多技术阻力位，因此短期内大盘扭转颓势的可能性较低。

笔者认为，在目前的市场环境下，未来一段时间指数的走势将更多取决於即将公布的宏观数据，周四和周五将公布的货币和经济增速数据更值得关注。而在数据公布前，两市维持震荡格局的概率较大。

海关总署10日公布的数据显示，3月当月，我国进出口总值为3259.7亿美元，同比增长7.1%。其中出口1656.6亿美元，同比增长8.9%；进口1603.1亿美元，同比增长5.3%；当月贸易顺差53.5亿美元。1-3月，我国累计贸易顺差为6.7亿美元。

分析人士表示，3月贸易取得53.5亿美元顺差，而市场普遍预期是贸易逆差，这种反差主要是进口增速远低於预期造成的。进口放缓显示我国内需疲弱。由於中小企业面临的资金压力及国内市场的欲振乏力，预计二季度政策预调微调力度或加大，降低存款准备金率预期明显增强。

消息面，业内人士10日向记者透露，针对券商产品创新，上海证券交易所和深圳证券交易所目前已分别列出十一项创新方向和三大创新角度。两大交易所将对会员单位创新产品进行先期审核，出具无异议函，之後经证监会批准进入试点阶段。（完）

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