12日盘前分析：当前不宜重仓操作

昨日A股市场继续围绕2300点进行震荡，个股行情较为火爆，其中温州金融改革政策利好引发的主题概念上涨在一定程度上活跃了市场人气，不过成交量整体变化不大。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场继续围绕2300点进行震荡，个股行情较为火爆，其中温州金融改革政策利好引发的主题概念上涨在一定程度上活跃了市场人气，不过成交量整体变化不大。

从技术层面分析，成交量低迷是反弹过程中一个较为忧虑的因素。近10个交易日以来，成交一直低迷，如果沪市单日成交没有放大到千亿元以上的水平，反弹的高度有限。

从外围市场看，美国铝业为业绩期打响头炮，扶助美国股市周三反弹，结束了五日连跌，标普500股指在此轮跌势中破了关键技术支撑水准。欧洲股市周三结束一周跌势收涨，近期受创的银行股反弹，不过，此轮反弹被视为技术性,可能持续时间不常，投资者静待周四进行的意大利公债标售结果。

笔者认为 ，在目前的市场环境下，未来一段时间指数的走势将更多取决於即将公布的宏观数据，周四和周五将公布的货币和经济增速数据更值得关注。当前市场进入到上有盈利下调压力，下有政策支撑的平衡区，股指有望继续震荡整理，预计後市可能还会有调整。

操作上，建议投资者暂不宜重仓操作，等待大盘後市的进一步明朗。

消息面，2011年，除财政部下属金融国资以外的央企上市公司经历了增收不增利的一年。Wind数据统计显示，截至11日，剔除财政部下属金融国资外，283家央企上市公司中有203家公司公布2011年年报。这些公司2011年共实现营业总收入9.07万亿元，同比增长23.9%；共实现归属於母公司股东的净利润4068.79亿元，同比下降3.8%。

截至11日，已有1528家A股上市公司披露年报，2011年这些公司共计实现营业总收入18.34万亿元，同比增长23.75%；实现归属於母公司股东的净利润17003亿元，同比增长14.09%。（完）

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