19日盘前分析：短期有望挑战2400

昨日沪深两市以一根大阳线再次向上突破，市场信心得到进一步的增强。在政策放松预期的烘托下，今日市场一改近几日题材股唱“独角戏”的局面，权重股也表现出强劲的势头。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日沪深两市以一根大阳线再次向上突破，市场信心得到进一步的增强。在政策放松预期的烘托下，今日市场一改近几日题材股唱“独角戏”的局面，权重股也表现出强劲的势头。

从技术层面分析，周三两市放量大涨，沪综指成功站上5日、60日、120日均线，深成指收复万点大关。短期内股指有望挑战2400点关口，该点位上方是前期上涨的顶部区域，形成了大量的套牢盘，对股指的上攻压力不小。

笔者认为，随着经济下行风险得到市场消化，在经济与政策的博弈中，政策调整的预期逐渐占据上风，而近期金融改革概念不断升温，为市场提供了很好的赚钱效应，使得市场做多热情逐步抬升，但是企业盈利下滑的风险犹存，且近期企业一季报将密集公布，市场波动或将加剧。

操作上，近期市场多个题材遭到热炒，但是，这些热点和题材在某种情况下并不能支撑股价大幅上涨，投资者也要防止随时退潮的可能。

消息面，国务院总理温家宝18日主持召开国务院常务会议，研究部署今年政府信息公开重点工作，讨论通过《节能与新能源汽车产业发展规划（2012－2020年）》，审议并原则通过《女职工劳动保护特别规定（草案）》。

另外，国家统计局18日发布报告，3月中国70个大中城市中，新建商品住宅（不含保障性住房）价格环比上涨的城市有8个，比上月增加了4个，环比下降的城市有46个，环比持平的城市有16个，环比价格上涨的城市中，涨幅均未超过0.2%。（完）

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